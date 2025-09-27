Verissimo, Giulia Stabile: "Il mio corpo preso di mira"

"Sto crescendo, sto cambiando, il mio corpo cambia e spesso viene preso di mira": con queste parole Giulia Stabile, ballerina e conduttrice di Tú Sí Que Vales, ha ammesso di essere rimasta ferita dalle critiche sul suo corpo, espresse da alcuni utenti sui social. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, la 23enne ha aggiunto: "Cerco di accettare i cambiamenti ed è già difficile così. Essendo esposta, la gente si sente in diritto di commentare il mio corpo. Io non mi sono mai permessa di farlo con nessuno".

Quando la conduttrice le ha chiesto: "Hai fatto della tua spontaneità il tuo marchio di fabbrica, a volte però hai paura del giudizio?", lei ha risposto in maniera affermativa: "Sì molto, soprattutto ultimamente, sto crescendo e sto anche cambiando. Come tutte le ragazze della mia età cerco di accettarmi. Quando succede che ti trovi in difficoltà e qualcun altro ci mette il carico ti manda un po' fuori". La Toffanin, però, ha chiosato facendole i complimenti: "Sei bella come il sole, Giulia".