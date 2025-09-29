Affari Tuoi, lo sfogo di Stefano De Martino: "Qua, mai"

Uno sfogo non passato inosservato quello pronunciato da Stefano Martino durante la puntata di Affari Tuoi. Qui, su Rai 1, il conduttore sembra essersi lasciato andare a una frecciata. Al centro la questione ascolti e la concorrenza con La Ruota della Fortuna.

Ecco allora che il conduttore si è rivolto all’analista Lupo per avere lumi sulla decisione di Angelo, il concorrente che aveva appena scelto di tenersi il suo pacco. "Angelo ha fatto bene a rischiare: pure se perde, perde poco", ha detto l’esperto ormai ospite fisso. E qui, inattesa, è arrivata la precisazione di De Martino: "Qua non si perde mai, si vince e basta. Al massimo se ne tornava come era venuto".