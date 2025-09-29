Affari Tuoi, lo sfogo di Stefano De Martino: "Qua, mai"

Libero logo
lunedì 29 settembre 2025
Uno sfogo non passato inosservato quello pronunciato da Stefano Martino durante la puntata di Affari Tuoi. Qui, su Rai 1, il conduttore sembra essersi lasciato andare a una frecciata. Al centro la questione ascolti e la concorrenza con La Ruota della Fortuna.

Ecco allora che il conduttore si è rivolto all’analista Lupo per avere lumi sulla decisione di Angelo, il concorrente che aveva appena scelto di tenersi il suo pacco. "Angelo ha fatto bene a rischiare: pure se perde, perde poco", ha detto l’esperto ormai ospite fisso. E qui, inattesa, è arrivata la precisazione di De Martino: "Qua non si perde mai, si vince e basta. Al massimo se ne tornava come era venuto".

Insomma, un chiaro riferimento – per il popolo del web – a Gerry Scotti con cui da giorni prosegue una sfida sugli ascolti. Stando ai numeri, in access prime time Affari tuoi di Stefano De Martino ha registrato il 23.2% di share contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti al 25.8% di share.

