DiMartedì, Luca e Paolo irridono Matteo Ricci: "Chissà perché ha perso!"

Il campo largo è partito nel peggiore dei modi nella sua sfida contro il centrodestra in questa nuova tornata di elezioni regionali. Le Marche sono andate a Meloni, Salvini e Tajani, con Francesco Acquaroli che è stato ampiamente riconfermato alla guida della Regione. Un distacco di otto punti dal suo rivale Matteo Ricci, che non appena ha appreso della disfatta non ha esitato neanche un minuto a prendersela con i suoi. Ma Schlein, Bonelli, Conte e Fratoianni avevano puntato davvero sul cavallo vincente?

Nella loro consueta striscia comica a DiMartedì, il talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris, Luca e Paolo hanno analizzato il momento del centrosinistra. E, allo stesso tempo, hanno sbeffeggiato l'ex sindaco di Pesaro che dal campo largo era considerato una carta vincente.