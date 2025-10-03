Piazzapulita, Bocchino inchioda Provenzano del Pd: "Hai letto i documenti sulla Flotilla?"

C’è un duro scontro nello studio tra il direttore editoriale del Secolo d’Italia, Italo Bocchino, e l’ex- vicesegretario del Partito Democratico, Peppe Provenzano . Quest’ultimo attacca il governo e, ovviamente, Giorgia Meloni : "Ci sono i criminali al governo in Israele, questo è il punto. La Meloni è l'unica presidente del Consiglio che ha attaccato più la Flotilla del governo di Netanyahu , questo è il punto. Tu parli come Smotrich e Ben Gvir , attenzione, perché parlare come Smotrich e Ben Gvir in questo Paese rischia di essere una cosa molto grave".

La Flotilla è stata fermata, ma non si placano le polemiche tra sostenitori e oppositori della missione umanitaria che ha cercato di portare aiuti a Gaza e di sollevare la questione palestinese in tutto il mondo. Di questo si parla a Piazzapulita , programma di approfondimento e d’attualità di La7, condotto da Corrado Formigli .

Italo Bocchino, però, non ci sta e scontra il suo avversario con una semplice notizia: "Hai letto sicuramente i documenti dei collegamenti con Hamas di questi signori che tu difendi. Io parlo come Smotrich e Ben Gvir? No, ho letto i documenti, sono pubblici, leggi i documenti anche tu, ti farebbe bene".



Bocchino contro Provenzano, guarda qui il video di Piazzapulita su La7

Alessandro Bertoldi, direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman a Roma, nei giorni scorsi ha annunciato la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica sui possibili legami Hamas-Flotilla: "Le prove raccolte da Israele - basate su documenti trovati a Gaza - sostengono un coinvolgimento diretto di Hamas nel finanziamento della Sumud Flotilla, inclusi trasferimenti di fondi. Tuttavia, gli organizzatori (tra cui Global Flotilla Italia) negano legami. Noi, viste le prove pubblicate, presenteremo nei prossimi giorni un esposto alla Procura della Repubblica di Roma affinché accerti l'ipotesi di reati e quindi i flussi finanziari e i legami con Hamas".