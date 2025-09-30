Otto e mezzo, Bocchino fa impazzire la sinistra: "C'è pure la loro icona"

La presenza di Tony Blair nel piano di pace di Trump per Gaza nel commento di Italo Bocchino, uno degli ospiti dell’ultima puntata di Otto e Mezzo, il talk pre-serale di La7 condotto da Lilli Gruber.
Il direttore editoriale del Secolo d’Italia ha fatto riferimento al coinvolgimento dell’ex-premier britannico nella fase transitoria dell’amministrazione di Gaza, in seguito alla presentazione del piano di pace da parte di Trump. Bocchino ha dato risalto alla cosa e ha affermato: “C'è una icona della sinistra mondiale accanto a Trump in questa operazione, c'è Tony Blair che affiancherà Trump nell'amministrazione transitoria”.
La giornalista Mariolina Sattanino, però, gli fa notare: “Anche un’ex-icona, però, perché un po’ di credibilità l’ha persa per strada”. E Gruber aggiunge: “Da quando è diventato un ricchissimo consulente”. Bocchino, però, stronca entrambe e la chiude così: “Le icone della sinistra hanno sempre il sogno di diventare capitalisti, adesso non lo condannate per essere diventato capitalista. Il suo sarà un contributo importante che coinvolgerà anche la cultura della sinistra”.
Il Board of Peace di Trump prevede una Striscia di Gaza epurata da Hamas, che non sia più una minaccia per Israele. Se i due contendenti accetteranno la proposta, “la guerra cesserà immediatamente”, come si legge al punto 3. "Le forze israeliane si ritireranno sulla linea concordata per preparare il rilascio degli ostaggi", vivi e morti, che dovrà avvenire - recita il punto 4 - "entro 72 ore" (e non più le 48 previste dalle indiscrezioni della vigilia). In cambio (punto 5) Israele rilascerà 250 palestinesi che scontano l'ergastolo e 1.700 abitanti di Gaza arrestati dopo il 7 ottobre. Inoltre, per ogni ostaggio israeliano morto restituito, Israele consegnerà i resti di 15 cittadini di Gaza deceduti. Un piano dettagliato, scisso in ben 16 punti, che potrebbe portare a una svolta storica nell’insanguinato Medio Oriente.
