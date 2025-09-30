Otto e mezzo, Bocchino fa impazzire la sinistra: "C'è pure la loro icona"

La presenza di Tony Blair nel piano di pace di Trump per Gaza nel commento di Italo Bocchino, uno degli ospiti dell’ultima puntata di Otto e Mezzo, il talk pre-serale di La7 condotto da Lilli Gruber. Il direttore editoriale del Secolo d’Italia ha fatto riferimento al coinvolgimento dell’ex-premier britannico nella fase transitoria dell’amministrazione di Gaza, in seguito alla presentazione del piano di pace da parte di Trump. Bocchino ha dato risalto alla cosa e ha affermato: “C'è una icona della sinistra mondiale accanto a Trump in questa operazione, c'è Tony Blair che affiancherà Trump nell'amministrazione transitoria”.

Otto e Mezzo, Bocchino smentisce Augias: "Dico quello che voglio" Anche Corrado Augias boccia la Flotilla. Ospite a Otto e Mezzo nella puntata di venerdì 26 settembre su La7, il g...

La giornalista Mariolina Sattanino, però, gli fa notare: “Anche un’ex-icona, però, perché un po’ di credibilità l’ha persa per strada”. E Gruber aggiunge: “Da quando è diventato un ricchissimo consulente”. Bocchino, però, stronca entrambe e la chiude così: “Le icone della sinistra hanno sempre il sogno di diventare capitalisti, adesso non lo condannate per essere diventato capitalista. Il suo sarà un contributo importante che coinvolgerà anche la cultura della sinistra”.

Otto e Mezzo, Giannini certifica il flop della sinistra: "Meloni stravince" A Otto e Mezzo non si può non parlare dell'incontro tra Donald Trump e Netanyahu e il piano di pace per Gaza....