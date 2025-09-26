Libero logo
Otto e Mezzo, Bocchino smentisce Augias: "Dico quello che voglio"

venerdì 26 settembre 2025
Anche Corrado Augias boccia la Flotilla. Ospite a Otto e Mezzo nella puntata di venerdì 26 settembre su La7, il giornalista tuona: "Forzare la linea che separa le acque internazionali da quelle di casa è un gesto grave. Le fregate oltretutto non potrebbero violare quelle acque, sarebbe un gesto terribile. Quelli andrebbero da soli, quindi l'invito di Mattarella è un invito alla ragionevolezza".

Dello stesso parere Italo Bocchino, che ricorda che la stessa Giorgia Meloni si è appellata agli attivisti. "È un gesto irresponsabile, anche Mattarella lo ha fatto emergere. Questa è anche una contestazione nei confronti del governo...". Poi. tornando alla politica, ecco che Augias prende di mira Bocchino e FdI: "Prendete bene le dichiarazioni che uno fa... Io da Meloni non ho mai sentito un appello a tutti, ma solo comizi. Sono convinto che anche Bocchino lo pensi ma non lo può dire".

"Io sono libero di dire quello che voglio - replica senza mezzi termini Bocchino -. E sono convinto che Augias non sia un estremista, però è come me un militante. Qui c'è un problema di fondo: una rabbia contro Meloni perché fa quello che la sinistra non è in grado di fare. C'è un tema: la politica ai tempi dei social è cambiata ed è nato un patto tra leader e popolo".

