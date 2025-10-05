Capezzone inchioda Telese. E lui fa una figuraccia con Gaia Tortora

Scontro totale a Omnibus su La7 tra Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero e Luca Telese, conduttore di InOnda. Al centro del dibattito c'è la vicenda della Flotilla e collegata c'è Benedetta Scuderi di Avs rientrata da Israele. Capezzone esordisce così: " Bentornata, sono contento che sia tornata e stia bene, anche grazie al governo italiano. No, ci sono due cose onorevole che non funzionano proprio. - prosegue - La prima è questa, nessuno sale su un aereo a sua insaputa e contro la sua volontà. Il fatto è che quattro parlamentari sono andati via e avete mollato i vostri compagni. Non si hanno notizie di vostre proteste a riguardo, se non ora che siete al calduccio. Ma la seconda cosa è molto più grave, ci sono accuse non solo israeliane ma internazionali dei quotidiani britannici. Il Telegraph da giugno scorso su finanziamenti diretti o indiretti di Hamas".
A questo punto Luca Telese si alza dalla sua postazione prende un quotidiano e va verso Capezzone e prova a leggere qualche riga mentre gli scappa uno "stai a cuccia". Capezzone lo fulmina: "Stai a cuccia, alla conduttrice stai a cuccia. Ma dove siamo? Ma vergognati, vergognati. Stai a cuccia, questo fascista rosso come si permette? Fascista, se non vuoi far parlare di Hamas falla finita". Telese abbandona lo studio e la conduttrice, Gaia Tortora lo gela: "L'uscita è molto teatrale, di solito queste cose in casa dello stesso gruppo non si fa".
Com'è lo squadrista rosso? Non regge il dibattito, non riesce nemmeno ad ascoltare, insulta, cerca la rissa, soccombe, scappa.— Daniele Capezzone (@Capezzone) October 5, 2025
Grazie a Gaia Tortora (squisita e ineccepibile). pic.twitter.com/EaSUkgaGup