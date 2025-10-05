Capezzone inchioda Telese. E lui fa una figuraccia con Gaia Tortora

Scontro totale a Omnibus su La7 tra Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero e Luca Telese, conduttore di InOnda. Al centro del dibattito c'è la vicenda della Flotilla e collegata c'è Benedetta Scuderi di Avs rientrata da Israele. Capezzone esordisce così: " Bentornata, sono contento che sia tornata e stia bene, anche grazie al governo italiano. No, ci sono due cose onorevole che non funzionano proprio. - prosegue - La prima è questa, nessuno sale su un aereo a sua insaputa e contro la sua volontà. Il fatto è che quattro parlamentari sono andati via e avete mollato i vostri compagni. Non si hanno notizie di vostre proteste a riguardo, se non ora che siete al calduccio. Ma la seconda cosa è molto più grave, ci sono accuse non solo israeliane ma internazionali dei quotidiani britannici. Il Telegraph da giugno scorso su finanziamenti diretti o indiretti di Hamas".

A questo punto Luca Telese si alza dalla sua postazione prende un quotidiano e va verso Capezzone e prova a leggere qualche riga mentre gli scappa uno "stai a cuccia". Capezzone lo fulmina: "Stai a cuccia, alla conduttrice stai a cuccia. Ma dove siamo? Ma vergognati, vergognati. Stai a cuccia, questo fascista rosso come si permette? Fascista, se non vuoi far parlare di Hamas falla finita". Telese abbandona lo studio e la conduttrice, Gaia Tortora lo gela: "L'uscita è molto teatrale, di solito queste cose in casa dello stesso gruppo non si fa".

