Libero logo
Flotilla
BeatriceVenezi
Garlasco

Capezzone inchioda Telese. E lui fa una figuraccia con Gaia Tortora

di Ignazio Stagnodomenica 5 ottobre 2025
Capezzone inchioda Telese. E lui fa una figuraccia con Gaia Tortora

(X La7)

2' di lettura

Scontro totale a Omnibus su La7 tra Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero e Luca Telese, conduttore di InOnda. Al centro del dibattito c'è la vicenda della Flotilla e collegata c'è Benedetta Scuderi di Avs rientrata da Israele. Capezzone esordisce così: " Bentornata, sono contento che sia tornata e stia bene, anche grazie al governo italiano. No, ci sono due cose onorevole che non funzionano proprio. - prosegue - La prima è questa, nessuno sale su un aereo a sua insaputa e contro la sua volontà. Il fatto è che quattro parlamentari sono andati via e avete mollato i vostri compagni. Non si hanno notizie di vostre proteste a riguardo, se non ora che siete al calduccio. Ma la seconda cosa è molto più grave, ci sono accuse non solo israeliane ma internazionali dei quotidiani britannici. Il Telegraph da giugno scorso su finanziamenti diretti o indiretti di Hamas".

A questo punto Luca Telese si alza dalla sua postazione prende un quotidiano e va verso Capezzone e prova a leggere qualche riga mentre gli scappa uno "stai a cuccia". Capezzone lo fulmina: "Stai a cuccia, alla conduttrice stai a cuccia. Ma dove siamo? Ma vergognati, vergognati. Stai a cuccia, questo fascista rosso come si permette? Fascista, se non vuoi far parlare di Hamas falla finita". Telese abbandona lo studio e la conduttrice, Gaia Tortora lo gela: "L'uscita è molto teatrale, di solito queste cose in casa dello stesso gruppo non si fa". 
 

Occhio al caffè Capezzone, "chi vince la gara di estremismo sui giornali italiani"

Occhio al caffè Capezzone e il giornalone-ultrà: "Che impressione", chi tifa per Flotilla e violenti

A Lo Stato delle Cose M5s, ennesima follia: ora va a caccia di noi giornalisti

tag
daniele capezzone
luca telese

Occhio al caffè Capezzone, "chi vince la gara di estremismo sui giornali italiani"

Occhio al caffè Capezzone e il giornalone-ultrà: "Che impressione", chi tifa per Flotilla e violenti

A Lo Stato delle Cose M5s, ennesima follia: ora va a caccia di noi giornalisti

ti potrebbero interessare

451x276

Capezzone, "chi vince la gara di estremismo sui giornali italiani"

Andrea Carrabino
464x262

Capezzone e il giornalone-ultrà: "Che impressione", chi tifa per Flotilla e violenti

Claudio Brigliadori
597x342

M5s, ennesima follia: ora va a caccia di noi giornalisti

Daniele Capezzone
476x318

Capezzone: "Cerca, cerca e cerca ancora": Flotilla, cosa ci nascondono i giornaloni

Redazione