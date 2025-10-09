L'Eredità, occhio a Marco Liorni: "Se sono in ansia... ?"

«Se sono in ansia da traino? No, anche se ovviamente agli ascolti ci guardiamo tutti tanto, perché sono quelli che ti dicono se stai lavorando nella direzione giusta oppure no. Per me la cosa da fare è fare bene il proprio lavoro, mettendoci gioia, perché poi, alla fine, stiamo giocando».

Sul successo di pubblico che sta avendo La Ruota della Fortuna su Canale 5, Liorni -che lo scorso anno si è scontrato vincendo col programma, che allora era in preserale - cerca elegantemente di glissare parlando con l’Adnkronos: «Mi stai facendo parlare di un programma della concorrenza. Sicuramente mi aspettavo che avesse successo, si vedeva che era un programma che funzionava e che si sarebbe potuto andare anche in access o in altre collocazioni».