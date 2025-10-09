Libero logo
di
giovedì 9 ottobre 2025
L'Eredità, occhio a Marco Liorni: "Se sono in ansia... ?"

«Se sono in ansia da traino? No, anche se ovviamente agli ascolti ci guardiamo tutti tanto, perché sono quelli che ti dicono se stai lavorando nella direzione giusta oppure no. Per me la cosa da fare è fare bene il proprio lavoro, mettendoci gioia, perché poi, alla fine, stiamo giocando». 

Marco Liorni è carico in vista del debutto di stagione de L’Eredità (lunedì 20 ottobre), di cui sarà al timone per il terzo anno consecutivo. Il conduttore raccoglierà il testimone di Reazione a Catena condotto da Pino Insegno nel preserale, una fascia che funge tradizionalmente da traino per il Tg1 delle 20. 

«Nelle prime puntate c’è curiosità, poi dopo però, se non lavori bene, viene fuori. Ma l’ansia non ce l’ho perché alla fine se ci metti attenzione, ansia, paura o al contrario non guardi a nulla, non cambia: la cosa da fare è sempre la stessa, mettercela tutta». 

Sul successo di pubblico che sta avendo La Ruota della Fortuna su Canale 5, Liorni -che lo scorso anno si è scontrato vincendo col programma, che allora era in preserale - cerca elegantemente di glissare parlando con l’Adnkronos: «Mi stai facendo parlare di un programma della concorrenza. Sicuramente mi aspettavo che avesse successo, si vedeva che era un programma che funzionava e che si sarebbe potuto andare anche in access o in altre collocazioni».

