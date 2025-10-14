Affari tuoi, "il deretano in pubblica piazza": è caos

Serata da cuori forti ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Da Moncalieri, Torino, la concorrente è la bella Noemi per il Piemonte, titolare di un negozio di abbigliamento accompagnata in studio da Lucone, il suo compagno.

C'è ovviamente una nuova pacchista, per la Campania: "Sono Marianna, vengo da Melito in provincia di Napoli e sono un chirurgo vascolare", "A casa forza, siamo passati dai laureati ai chirurghi vascolari, direi che stiamo esagerando - finge sconcerto il conduttore, al telefono con il Dottore -. Ha fatto il provino con qualche altro gioco e non l'hanno presa". "Veramente sì?", "Quale?", "La ruota della fortuna", risponde un po' imbarazzata Marianna, trattandosi della diretta concorrenza. "Eh lo sapevo", fa buon viso a cattivo gioco De Martino. Intanto la presenza fissa Herbert Ballerina, visto il mood, esagera presentandosì così: "Dronista di Maria De Filippi", "Tronista?", "No, dronista", cercando di azionare un drone in studio. "Non dirmi che lo fai volare, ci facciamo male".

La coppia arriva fino in fondo con tre pacchi rossi da 30mila, 75mila e 100mila, una partita da sogno. De Martinoè comprensibilimente su di giri e annuncia al pubblico: "Signori da domani il deretano di Luigi Luciano, in arte Herbert Ballerina, sarà esposto in pubblica piazza". "Ma no perché?", "Perché le fortune vanno condivise, è giusto condividerle", "Sì ma non altro".

Le opzioni diventano due, i pacchi più pesanti. E alla fine, oltre al jackpot di Gennarino da 2mila euro già incassato e dopo aver rifiutato un'offerta del Dottore da ben 87mila euro, tornano a casa con la cifra tondissima di 100mila euro nel tripudio generale e le lacrime di Noemi.