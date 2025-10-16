Libero logo
Studio Aperto, Verona e pro Pal fanno volare i tg

di Klaus Davigiovedì 16 ottobre 2025
1' di lettura

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Studio Aperto” / Italia 1)
Violenze di strada a Udine e la tragica morte di 3 carabinieri a causa di un’esplosione durante lo sgombero di un’abitazione nel veronese: due vicende che in parte si intersecano e in parte di sovrappongono a ciò che sta succedendo in Medio Oriente. Ma le curve dell’Auditel ci raccontano sempre qualcosa del Paese. Martedì “Studio Aperto” su Italia 1 decide di aprire l’edizione meridiana con la notizia della tragedia dei carabinieri a Castel D’Azzano, con un ascolto che ha superato il milione di spettatori e sfiorato l’11% di share.

L’ondata di emotività per le tre vittime dell’Arma ha investito tutte le principali testate a partire dal Tg1 delle 8 col 24.7%, il Tg5 delle 13 ha sfiorato il 23%, il Tg2 delle 13 il 14%, su Rai 3 l’edizione delle 14 della TGR quasi al 19%, “Tg4 Diario del giorno” nel pomeriggio di Rete 4 all’8%. Ma anche la paura e la tensione per quanto stava accadendo a Udine fuori dallo stadio per il match Italia-Israele hanno influito sui tg serali col Tg1 che ha toccato il 24.5%, il Tg5 oltre il 20%, il Tg3 al 14% e il Tg La7 all’8%.

