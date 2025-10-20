La ruota della fortuna, cosa fa consegnare Gerry Scotti al suo super ospite

Non è solo una questione di ascolti. Gerry Scotti con La ruota della fortuna in versione access prime time sembra aver trovato la formula perfetta, per lui e per i telespettatori. E la prova è l’ospitata vip che non ti aspetti. «È per me un grande onore, una sorpresa personale che voglio diventi una sorpresa anche per voi.

Il più grande scrittore vivente del mondo è venuto a trovarci qui a La ruota della fortuna, è qui con noi Daaaaan Brooooown». E giù ovazione in studio: Gerry annuncia al pubblico presente, addirittura con un filo di commozione, la presenza dello scrittore americano Dan Brown. Per i pochi che non lo sapessero, si tratta del creatore del personaggio di Robert Langdon, protagonista di una saga da 200 milioni di copie vendute, da Angeli e demoni al celeberrimo Il codice da Vinci, Inferno, e il recentissimo L’ultimo segreto.

«Lo volevano in tante trasmissioni, ma lui ha deciso di venire da noi», spiega il padrone di casa. Quando Brown si affaccia dalle quinte e scende di corsa la scalinata, il pubblico si alza persino in piedi. «Nice to meet you», «piacere di conoscerti- lo saluta con trasporto Gerry -. Prenditi l’applauso». Quindi indica le caselle del maxi-schermo: «Ti abbiamo dedicato the wheel of fortune». E su c’è scritto «Simboli da decifrare per il re del thriller». Brown guarda ammirato: «Fantastic! What a pleasure».

«Grazie signor Brown, sono tutti tuoi ammiratori. L’Italia è uno dei paesi che ti ha regalato le maggiori soddisfazioni e ci siamo accorti che tu Dan ami molto l’Italia, appena puoi nei tuoi libri e nei film tratti da essi ci sono le immagini del nostro Paese», «Tutti nel mondo amano l’Italia», riconosce lo scrittore con Scotti che è un fiume in piena: «Le nostre costruzioni, i nostri monumenti, i chiaroscuri si adattano particolarmente ai tuoi libri». «L’Italia ha tutto, ci sono i segreti, la storia, l’arte, è il mondo perfetto per Langdon». «Sì, lo so, va anche a Bologna a mangiarsi le lasagne verdi», scherza Gerry tenendo in mano l'ultimo lavoro del suo ospite.

Par di sentire Mike Bongiorno, specie quando scherza con Samira Lui: «Pensa che Dan Brown vuole una copia del mio libro». Compare magicamente una copia di Quella volta, la biografia del conduttore. «What a life», che vita, si complimenta Brown con il “collega”. «Stai facendo il giro d’Europa per firmare le copie del tuo libro, so che è un duro lavoro per noi scrittori». Scrosciano applausi stavolta tutti per Gerry: merito del “Co© RIPRODUZIONE RISERVATA dice Scotti”.