Libero logo
Maurizio Landini
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

L'aria che tira, Maurizio Gasparri spiana Caporale: "Caporà, i giornali leggili!"

lunedì 20 ottobre 2025
L'aria che tira, Maurizio Gasparri spiana Caporale: "Caporà, i giornali leggili!"

2' di lettura

"Alle manifestazioni ci va anche Hannoun, uno che ha detto che hanno fatto bene i palestinesi". A dirlo è Maurizio Gasparri ospite de L'Aria Che Tira. Il senatore di Forza Italia ricorda le parole pronunciate dal Presidente dell’Associazione dei palestinesi ad Antonello Caporale. La firma del Fatto Quotidiano accusa infatti il governo di fare "retorica". "Le teste rotte dei poliziotti e dei carabinieri sono retorica o sono un fatto?", insiste Gasparri con Caporale che risponde: "E perché lo addebita a Schlein? Ma come si fa?". Da qui lo sfogo: "Caporà, i giornali leggili oltre a scriverli". 

Poi, cambiando discorso, Gasparri torna proprio su Elly Schlein e la polemica da lei sollevata. "L'attentato a Ranucci è stato condannato da tutti. Anzi, vogliamo capire bene cosa ci sia davvero dietro. Ho visto anche le sue dichiarazioni, in cui esclude collegamenti con la politica, smentendo per primo alcune speculazioni. Nel frattempo, un'esponente dell'opposizione va all'estero, al Congresso del Partito Socialista, e offre un'immagine irreale del nostro Paese, mescolando alcuni fatti con accuse infondate su presunte mancanze di democrazia e attentati".

Pro-Pal, orrore in corteo a Milano: "Gli stupri? Mai avvenuti"

Palestina libera «dal fiume fino al mare», il desiderio di veder «volare la testa di Netanyahu» ...

Eppure - ricorda il forzista - "questo è un Paese dove, per fortuna, tutti sono liberi di dire ciò che vogliono. Le elezioni si vincono e si perdono, com'è naturale in ogni democrazia, e questo è evidente a tutti. Così, la Schlein finisce per esporsi al ridicolo. Basti pensare che la Meloni e Tajani partecipano regolarmente a vertici internazionali: oggi, per esempio, c'è il summit dei Paesi del Sud Europa in Slovenia con Tajani, mercoledì ci sarà un incontro bilaterale a Londra. È davvero ridicolo mettere in discussione la democrazia italiana. È un atteggiamento che squalifica la leader dell'opposizione. Pensiamo solo al fatto che, ogni giorno, dalla mattina presto fino a notte fonda, ci sono decine di talk show, programmi di ogni tipo, dove tutti parlano liberamente".

Qui il botta e risposta Gasparri-Caporale a L'Aria Che Tira

A L'Aria che tira Meloni "cortigiana", Spadafora sta con Landini: "Non sono un suo fan, ma..."

Scontro da Parenzo L'aria che tira, Kelany inchioda Barbera: "Ah, i numeri di Hamas!"

A L'Aria che tira Donald Trump, Paolo Mieli azzera la sinistra: "Chi è onesto deve sospendere il giudizio"

tag
maurizio gasparri
antonello caporale
l'aria che tira

A L'Aria che tira Meloni "cortigiana", Spadafora sta con Landini: "Non sono un suo fan, ma..."

Scontro da Parenzo L'aria che tira, Kelany inchioda Barbera: "Ah, i numeri di Hamas!"

A L'Aria che tira Donald Trump, Paolo Mieli azzera la sinistra: "Chi è onesto deve sospendere il giudizio"

ti potrebbero interessare

1904x991

Meloni "cortigiana", Spadafora sta con Landini: "Non sono un suo fan, ma..."

Redazione
985x493

L'aria che tira, Kelany inchioda Barbera: "Ah, i numeri di Hamas!"

Redazione
1856x986

Donald Trump, Paolo Mieli azzera la sinistra: "Chi è onesto deve sospendere il giudizio"

Redazione
2993x1614

L'Aria che tira, David Parenzo assente: è con Cesare Cremonini

Maria Pia Petraroli