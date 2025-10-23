L'Eredità, "cosa si sente in sottofondo": clamoroso, esplode il caso

Eccoci ancora qui, nello studio de L'Eredità, laddove dirige le operazioni Marco Liorni. Ancora a seguire il game-show di Rai 1 recentemente tornato in onda, il gioco delle parole, delle catene, dei significati e, in fondo, un gioco in cui emerge la cultura generale dei concorrenti. Anche se l'intuito, parimenti, fa la sua parte.

E come accade, puntualmente, in ogni puntata, ecco che si scatenano polemiche e piovono critiche. Il tutto sui social, su X in particolare, dove si raduna chi commenta in presa diretta la trasmissione. Un popolo di appassionati che però, "istigato" dai social, spesso e volentieri indulge all'attacco, alla punzecchiatura.

Nella puntata precedente un nuovo campione, Michele da Lecco, il quale però non è riuscito ad azzeccare la parola dell'ultimo gioco, quello in cui ci si gioca il montepremi finale. Un errore che, a Michele, è costato sonore critiche: in molti, infatti, sostenevano che la risposta fosse semplicissima. Peccato che non la abbia azzeccata...