L'Eredità, "cosa si sente in sottofondo": clamoroso, esplode il caso

Eccoci ancora qui, nello studio de L'Eredità, laddove dirige le operazioni Marco Liorni. Ancora a seguire il game-show di Rai 1 recentemente tornato in onda, il gioco delle parole, delle catene, dei significati e, in fondo, un gioco in cui emerge la cultura generale dei concorrenti. Anche se l'intuito, parimenti, fa la sua parte.
E come accade, puntualmente, in ogni puntata, ecco che si scatenano polemiche e piovono critiche. Il tutto sui social, su X in particolare, dove si raduna chi commenta in presa diretta la trasmissione. Un popolo di appassionati che però, "istigato" dai social, spesso e volentieri indulge all'attacco, alla punzecchiatura.
Nella puntata precedente un nuovo campione, Michele da Lecco, il quale però non è riuscito ad azzeccare la parola dell'ultimo gioco, quello in cui ci si gioca il montepremi finale. Un errore che, a Michele, è costato sonore critiche: in molti, infatti, sostenevano che la risposta fosse semplicissima. Peccato che non la abbia azzeccata...
Dunque eccoci alla nuova puntata, quella di giovedì 23 ottobre, dove il copione - su X - non cambia. Semmai, il copione propone una "musica" che cresce di intensità, ovvero polemiche nuove di zecca, che piovevano sul social sin dalle prime battute della trasmissione.
Per esempio ecco l'affondo di Tommaso: "Qualità dei concorrenti direi scarsina, non sanno una mazza", sentenziava. Dunque Mary: "Gli adesivi sulla targhetta del nome fanno tanto compleanno di bambini di 8 anni però", una stilettata senza precedenti. Dunque Luigi, che se la prende con gli autori (un grande classico): "speravo che con la nuova stagione dell’eredità gli autori avessero cambiato qualche regola. Secondo me soltanto il campione dovrebbe tornare a giocare la seguente puntata. Come stanno adesso le regole dobbiamo vedere fino a Giugno gli stessi tre concorrenti". Ma il premio per la polemica più originale se lo aggiudica Gene: "Musica di sottofondo troppo forte!!!", tuona scrivendo tutto in maiuscolo. Sarà...