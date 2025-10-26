Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Travaglio e Severgnini, maxi-rissa russa dalla Gruber

di Claudio Brigliadoridomenica 26 ottobre 2025
Travaglio e Severgnini, maxi-rissa russa dalla Gruber

2' di lettura

Putin, Zelensky, Biden, Trump, Ursula e... Topolino. La guerra in Ucraina continua a dividere non solo i politici e le segreterie, ma pure intellettuali e opinionisti. Un bianco e nero di cui Otto e mezzo su La7 è specchio fedele. Lilli Gruber ospita Beppe Severgnini e Marco Travaglio: il giornalista del Corriere della Sera è uno degli “euro-lirici”, occidentalista convinto. Il direttore del Fatto quotidiano ha uno sguardo invece decisamente più cinico su tutta la faccenda, tanto da flirtare pericolosamente con l’ala più “putiniana” della nostra opinione pubblica, secondo molti.

"Dobbiamo essere preoccupati almeno quanto lo è Zelensky, che infatti rendendosi conto dello stato in cui versa il suo Paese sta implorando l’Occidente affinché fermi Putin - premette Travaglio -. Il problema è che Putin non è Netanyahu, non è un alleato o un vassallo di Trump a cui dare gli ordini. Putin è il capo di una grande potenza, dello Stato e dell'arsenale nucleare più grandi del mondo. Non lo fermi facendo la faccia feroce o mandando qualche Patriot o qualche Tomahawk all’Ucraina, ammesso che glieli mandino. L’unico che può fermare Putin è Zelensky, facendogli un’offerta che non può rifiutare. Chi parla tutti i giorni di tregua, e sta perdendo, è evidente che è disperato».

Otto e mezzo, Travaglio stronca Severgnini: "Ma l'hai letto su Topolino?"

Finisce a insulti il confronto sulla guerra in Ucraina a Otto e mezzo, su La7, tra Marco Travaglio e Beppe Severgnini. I...

Quindi Travaglio si rivolge direttamente a Severgnini, che lo ascolta con l’indice sotto al mento, contestandolo: «Non è vero niente che l’Europa ha aiutato l’Ucraina, se l’avessimo aiutata a negoziare a Istanbul quando Putin non chiedeva un centimetro di terra ma semplicemente il rispetto degli accordi di Minsk, cioè l’autonomia del Donbass, la rinuncia alla Nato e la parziale demilitarizzazione, noi avremmo salvato l’Ucraina integra invece l’abbiamo condannata a morte. Qualcuno ne dovrà pagare le conseguenze», attacca ancora Travaglio, mentre Severgnini scuote il capo e ribatte: «Io credo che l’Europa abbia fatto il possibile, invece. Tu Marco e tantissimi continuate a dimenticare che gli ucraini all'inizio si sono difesi da soli se no questo qua prendeva Kiev e andava oltre».

M5s, scontro Appendino-Conte? Un terremoto: ecco la posizione di Travaglio

Chiara Appendino? Ha un po’ ragione e un po’ torto. A dirlo, a sorpresa, è Marco Travaglio. Il dirett...

«Da soli? - sbotta Travaglio - Da soli? Ma lo sai che l’esercito gliel’ha messo in piedi la Nato dal 2014? Ma cosa dici?». Ma Severgnini non molla: «Putin ha 3 milioni e mezzo di persone sotto le armi, compresi i riservisti a cui dovrà dare un lavoro. Ha perso un milione e 100mila soldati... Io penso che Putin stia pensando a come resistere in un Paese in pace, visto che ormai la Russia è una economia di guerra».

FdI smaschera Marco Travaglio: "Il solito brutto vizio della sinistra"

"No, ha vinto Acquaroli". Quattro semplici parole: così Fratelli d'Italia, nella sua pagina ufficia...

Dalla Gruber Otto e mezzo, Travaglio stronca Severgnini: "Ma l'hai letto su Topolino?"

La teoria di Stefano Feltri Jannik Sinner, la sparata di Stefano Feltri: "Perché è come la destra"

Dimissioni M5s, scontro Appendino-Conte? Un terremoto: ecco la posizione di Travaglio

tag
marco travaglio
beppe severgnini
otto e mezzo

Dalla Gruber Otto e mezzo, Travaglio stronca Severgnini: "Ma l'hai letto su Topolino?"

La teoria di Stefano Feltri Jannik Sinner, la sparata di Stefano Feltri: "Perché è come la destra"

Dimissioni M5s, scontro Appendino-Conte? Un terremoto: ecco la posizione di Travaglio

ti potrebbero interessare

1092x501

Otto e mezzo, Travaglio stronca Severgnini: "Ma l'hai letto su Topolino?"

Redazione
473x279

Jannik Sinner, la sparata di Stefano Feltri: "Perché è come la destra"

5166x3444

M5s, scontro Appendino-Conte? Un terremoto: ecco la posizione di Travaglio

Redazione
1197x630

Otto e Mezzo, Bocchino fa nomi e cognomi: "Ecco chi ha distrutto i conti dell'Italia"

Redazione