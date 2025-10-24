La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti: "Cosa faccio quando va in onda"

"Il 27% di share de La Ruota della fortuna è una roba d'altri tempi. Voglio rendere onore a Stefano De Martino, il mio avversario giovanissimo: mettiamo assieme le componenti sociali e regionali, facciamo qualcosa che non accadeva da trent'anni perché mettiamo assieme le persone": Gerry Scotti lo ha detto al Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano, dialogando con Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni. Il suo programma, in access prime time su Canale 5, "sfida" ogni sera Affari Tuoi di De Martino, che invece va in onda su Rai 1.

Scotti, poi, ha raccontato cosa fa mentre la sua trasmissione è in tv: "Porto fuori il cane all'ora in cui va in onda il programma e vedo cosa guardano le persone nei piani terreni: uno segue De Martino, l'altro me, e penso 'vai, siamo 1-1'. Mi rendo conto che la partita è bella". E ancora: "Sommando i miei ascoltatori e i suoi abbiamo più di 11 milioni di italiani tutte le sere che scelgono questa tv leggera, nazionalpopolare, fatta per la famiglia. È la nuova tv fatta per gli italiani. Spero che duri: è la nuova prima serata", ha concluso il conduttore, che ha inaugurato ufficialmente il Festival con il taglio del nastro.