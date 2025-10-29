L'Eredità, polemica furiosa contro Marco Liorni: "Divinazione?". Cosa è successo

Oggi, mercoledì 29 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto a Michela, la nuova campionessa che appena ieri si è portata a casa quasi 50mila euro. Con lei giocano come partecipanti: Gianleonardo da Olbia, Anita che è appassionata di arte, Alice che è arrivata fino ai 100 secondi, Beniamino da Milano, Andrea "l'uomo del Triello", Francesca da Villa Falleto in provincia di Cuneo. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha replicato a gran voce il pubblico in studio.

Ma l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Andrea. Il nuoco campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 95 mila euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Auto", "Impresa", "Luogo", "Tono", "Assegno". Dopo un minuto di attenta riflessione, il campione si è buttato con: "Circolare". Ma non era la soluzione esatta.