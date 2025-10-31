PiazzaPulita, Montanari sbotta: "Pregiudicati, chi fa festa all'inferno"

In una puntata ricca di ospiti come l’ultima di “Piazzapulita”, salotto di discussione politica di La7 amministrato da Corrado Formigli, c’è anche Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, che non ha perso occasione per attaccare la riforma della Giustizia. Nel testo si prevede la separazione delle carriere e la proposta è stata da poco approvata definitivamente dall'aula del Senato. Il disegno di legge costituzionale ha avuto 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni.

Questa cosa a Montanari non è andata giù: "Diamo uno spettacolo terrificante al resto del mondo, portiamo in giro per le strade di Roma l'icona del Berlusconi, del bunga bunga, come una specie di ex-voto della sconfitta di un'idea di giustizia giusta. Si mette sotto controllo la magistratura in nome dei disonesti. Se uno fa la genealogia del centro-destra cita Berlusconi, Dell'Utri è colluso con la mafia, Previti, Galan, Formigoni. I padri nobili del centro-destra – accusa Montanari - sono una manica di pregiudicati. Credo che oggi all'inferno esulti anche Licio Gelli, perché anche un altro pezzettino del progetto della P2 diventa vero. Tajani dice che il diritto internazionale conta fino ad un certo punto, ma qui è tutta la giustizia, l'idea di giustizia che non conta nulla. Non è questa una destra legge-ordine, questa è una specie di banda bassotti. È la destra che usa la galera contro il dissenso, contro i poveracci con il decreto sicurezza, ma poi vuole controllare la magistratura, perché il fine di questa riforma è il controllo da parte del governo”.