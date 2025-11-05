Tg1, effetto-Pasolini: dove volano gli ascolti

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Pier Paolo Pasolini, maestro corsaro)

Probabilmente Pasolini avrebbe avuto poco entusiasmo per una sinistra dominata dall’ideologia pro Pal e sempre pronta a mettere sotto accusa le forze dell’ordine, lui che si era schierato con i poliziotti proletari.

Domenica sera, in occasione del 50esimo anniversario della sua morte, tra i numerosi speciali a lui dedicati, oltre all’ ottimo approfondimento del Tg1 dal titolo Era Pasolini a cura di Alessandro Gaeta e Vincenzo Guerrizio, merita una segnalazione il docufilm Pier Paolo Pasolini, maestro corsaro diretto da Emanuela Laudisio e trasmesso su Rete 4.