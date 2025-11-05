Tg1, effetto-Pasolini: dove volano gli ascolti

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Pier Paolo Pasolini, maestro corsaro)
Probabilmente Pasolini avrebbe avuto poco entusiasmo per una sinistra dominata dall’ideologia pro Pal e sempre pronta a mettere sotto accusa le forze dell’ordine, lui che si era schierato con i poliziotti proletari.
Domenica sera, in occasione del 50esimo anniversario della sua morte, tra i numerosi speciali a lui dedicati, oltre all’ ottimo approfondimento del Tg1 dal titolo Era Pasolini a cura di Alessandro Gaeta e Vincenzo Guerrizio, merita una segnalazione il docufilm Pier Paolo Pasolini, maestro corsaro diretto da Emanuela Laudisio e trasmesso su Rete 4.
I santi battono i magistrati in tvVi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (A sua immagi...
Oltre il 7% medio di share con picchi all’8% tra l’una e le due di notte per 60 minuti di testimonianze, materiali d’archivio, ricordi e interviste a figure che lo hanno conosciuto o ammirato, tra cui Dacia Maraini, Ninetto Davoli, Martin Scorsese, Dante Ferretti, Adriana Asti e Paolo Poli. Un ritratto che ha toccato diversi aspetti della vita dell’immenso intellettuale, primo fra tutti la sua predilezione perle periferie, per persone “normali” che avevano come titolo di studio la terza/quarta elementare.