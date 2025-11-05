Libero logo
La Pennicanza, Amadeus crolla da Fiorello: "Meno del Nove..."

di
mercoledì 5 novembre 2025
1' di lettura

Si è aperto con un messaggio improbabile di Amadeus La Pennicanza, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda su Rai Radio2 e, anche, in versione visual sul canale 202 del digitale terrestre: "Questa cosa del visual è davvero straordinaria. Tu sei l'unico che poteva fare televisione sul canale 202, l'unico che fa meno visualizzazioni di Canale 9! Un saluto a Biggio, che è anche l'unico ad avere più occhiaie di Tananai!".

Spazio poi alla rubrica "Vuoi fare promozione? Chiama il mio numero personale!", con l'intervento dell'artista emergente Eddie Brock: "Proposte per Sanremo? Non me ne hanno fatte… ed è proprio per questo che ti ho chiamato! Chi mi ha dato il tuo numero? Giorgia Meloni", ha scherzato con ironia. Fiorello è passato alla cronaca e alla memoria: "Oggi è una giornata importante: Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate… e nel 1961 nasceva Rai2. Mio padre accese il televisore dicendomi: 'Oggi nasce Rai2'. Io avevo un anno. Piccolino, mi alzo, cammino verso il televisore… e canale cambio subito!".

Non è mancata la satira politica. Fiorello ha letto un messaggio "ricevuto" da Elly Schlein: "Visto che a Giorgia Meloni ha portato fortuna fare da babysitter a tua figlia… non è che posso fare da tata a tuo nipote?".

