Affari Tuoi, "giocata male": il cambio pacco sconvolge tutti

Daniele dalla Puglia è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 8 novembre. Il pacchista nella vita lavora come magazziniere insieme al fratello maggiore, Davide. Ma è anche vocalist a chiamata. Con lui ha giocato un altro fratello, Alessio, infermiere. Il loro pacco era il numero 10.
Nel corso della puntata ha accettato un cambio che poi si è rivelato parecchio sfortunato. Ha lasciato andare ben 300mila euro, il pacco più alto del gioco. A un passo dalla fine, invece, Daniele ha accettato un'altra offerta del dottore, decidendo di chiudere la partita con 35mila euro. Gli ultimi due pacchi a disposizione contenevano 20mila e 50mila euro. Nel suo pacco c 'erano 20mila euro. La sua scelta, quindi, si è rivelata vincente.
Affari Tuoi, il caso dopo il trionfo di Stefano: "Era scontato"Nella nuova puntata di Affari Tuoi il protagonista è Stefano, artigiano dell’Emilia Romagna, che gioca con ...
"L'ha giocata male, ma fortunatamente va via comunque con i soldi #affarituoi", ha commentato un utente sulla piattaforma X al termine della puntata. Un altro invece: "Ah dai. Ma aveva pur sempre i 300k. Vuoi mettere #Affarituoi". E ancora: "Non mi sarei più ripresa dopo aver scambiato i 300 mila, mi fa piacerissimo per lui #affarituoi".
L'ha giocata male, ma fortunatamente va via comunque con i soldi #affarituoi— Marta (@Martafacoseono) November 8, 2025