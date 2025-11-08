Libero logo
Affari Tuoi, "giocata male": il cambio pacco sconvolge tutti

di
sabato 8 novembre 2025
1' di lettura

Daniele dalla Puglia è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 8 novembre. Il pacchista nella vita lavora come magazziniere insieme al fratello maggiore, Davide. Ma è anche vocalist a chiamata. Con lui ha giocato un altro fratello, Alessio, infermiere. Il loro pacco era il numero 10.

Nel corso della puntata ha accettato un cambio che poi si è rivelato parecchio sfortunato. Ha lasciato andare ben 300mila euro, il pacco più alto del gioco. A un passo dalla fine, invece, Daniele ha accettato un'altra offerta del dottore, decidendo di chiudere la partita con 35mila euro. Gli ultimi due pacchi a disposizione contenevano 20mila e 50mila euro. Nel suo pacco c 'erano 20mila euro. La sua scelta, quindi, si è rivelata vincente. 

"L'ha giocata male, ma fortunatamente va via comunque con i soldi #affarituoi", ha commentato un utente sulla piattaforma X al termine della puntata. Un altro invece: "Ah dai. Ma aveva pur sempre i 300k. Vuoi mettere #Affarituoi". E ancora: "Non mi sarei più ripresa dopo aver scambiato i 300 mila, mi fa piacerissimo per lui #affarituoi". 

