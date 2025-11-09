L'Eredità, bufera sulla puntata per la beneficienza: "Perché dimezzate il premio?"

Oggi, domenica 9 novembre, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato il bentornato ai grandi campioni delle edizioni passate insieme ai ricercatori scientifici. Questa infatti è una puntata speciale dedicata alla ricerca. Chi sono? Alessio e Gianluca, Daniela e Miriam, Martina e Francesco, Guido e Giuseppe, Christian e Laura, Gabriele e Loretta Goggi, grande appassionata de L'Eredità. "Giochiamo?", ha chiesto il conduttore. "Giochiamo!", ha commentato a gran voce il pubblico in studio.
Ma alla fine gli unici che sono riusciti ad arrivare alla Ghigliottina sono Guido e Giuseppe. Il campione e il ricercatore in questa manche finale avevano la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 25mila euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci dovevano trovare una parola che quadrasse con "Sociale", "Fuori", "Classe", "In piedi", "Romantica". Dopo un minuti di attenta discussione, il campione e il ricercatore si sono buttati con: "Cena". Ed era la risposta esatta. Il premio sarà devoluto all'associazione benefica.
L'Eredità, "un po' forzata": caos sui titoli di codaPino, Alessia e Gianluca i concorrenti che sono riusciti ad arrivare al Triello a L'Eredità, il game show con...
Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Speravo che, visto lo scopo, avrebbero facilitato un po' la soluzione mettendo magari una parola inerente il lavoro di A.I.R.C.", "Diciamo che forse in una puntata benefica sarebbe stato più corretto mettere Romantica e In piedi all'inizio, magari così la capivano subito e avrebbe aiutato a mantenere il montepremi alto", "Cena.. perché dimezzare il premio per una causa così seria??", "avrebbero dovuto mettere parole più intuibili considerato a chi va il montepremi".