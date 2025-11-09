L'Eredità, bufera sulla puntata per la beneficienza: "Perché dimezzate il premio?"

Oggi, domenica 9 novembre, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato il bentornato ai grandi campioni delle edizioni passate insieme ai ricercatori scientifici. Questa infatti è una puntata speciale dedicata alla ricerca. Chi sono? Alessio e Gianluca, Daniela e Miriam, Martina e Francesco, Guido e Giuseppe, Christian e Laura, Gabriele e Loretta Goggi, grande appassionata de L'Eredità. "Giochiamo?", ha chiesto il conduttore. "Giochiamo!", ha commentato a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine gli unici che sono riusciti ad arrivare alla Ghigliottina sono Guido e Giuseppe. Il campione e il ricercatore in questa manche finale avevano la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 25mila euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci dovevano trovare una parola che quadrasse con "Sociale", "Fuori", "Classe", "In piedi", "Romantica". Dopo un minuti di attenta discussione, il campione e il ricercatore si sono buttati con: "Cena". Ed era la risposta esatta. Il premio sarà devoluto all'associazione benefica.