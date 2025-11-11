L'Eredità, caos su Alessia: "Da eliminazione"

"Alessia, brava e fortunata ma la torcia olimpica era da eliminazione". I telespettatori de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, cominciano a dividersi già sui 100 Secondi, la "semifinale" della trasmissione. "Convinto Pino arrivasse alla Ghigliottina. E comunque e sul secondo zero no ultimo", scrive su X uno dei tanti utenti che da casa seguono e commentano in tempo reale la puntata. Aggiunge un altro: "Ha provato ad aiutarla ma quella non c'è arrivata ...per così dire ed Einstein ne ha approfittato".

Alla fine però in "finale", cioè alla Ghigliottina che assegna il montepremi, ci arriva la giovane Alessia. Cinque le parole indizio da collegare, "Sistema", "Mezzo", "Email", "Libero" e "Pallavolo". Sui social il pubblico si divide equamente tra "Servizio" e "Scambio". E la risposta giusta è proprio quest'ultima, con Alessia che però sbaglia: la sua risposta, "Gioco", fa sfumare il gruzzoletto rimasto, di 9.375 euro.

Sui titoli di coda, si scatena così il confronto tra gli appassionati seduti in salotto o in cucina, pronti per la cena: "Scambio e servizio ci stanno bene entrambi, a dire la verità (oltre al mio 'Rete'). Il libero servizio che non collegavano è per esempio quando il cliente si serve da solo senza l'aiuto di addetti o commessi", "Domanda: perché ci sono 3 parole su 5 che riguardano la stessa sfera di argomento (il commercio/economia)?", "Mi sembrava meglio servizio, onestamente", "Ammazza, ma l'ha scritto col normografo?", "Io non ho indovinato. Pallavolo mi ha spiazzato. Ho letto che alcuni hanno scritto scambio e mi sembra possa andare con tutti gli indizi", "Servizio anche se con sistema sarebbe un po' tirata".

