Massimo Giletti sbotta sul caso Garlasco: "Una cosa orribile"

Si torna a parlare del delitto di Garlasco a Lo Stato delle Cose. Il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3 vede, tra i vari ospiti, Antonio De Rensis legale di Alberto Stasi. E proprio su Stasi si concentra il dibattito. La discussione infatti torna sulle impronte di scarpe trovate a casa di Chiara Poggi, Giletti chiede: "Secondo voi, qualcuno nel 2017, quando la difesa di Stasi chiese di riaprire il caso per cercare la verità, ha chiesto ad Andrea Sempio: ‘Scusa, ma che misura di piede hai?’ E qualcuno l’avrà verificato?".

E ancora, perdendo la pazienza: "Questo non è mai avvenuto. Io la trovo una cosa orribile, al di là di Sempio o Stasi. Ma come, sei indagato, ti domandano che misura di piede hai e poi ti mandano a casa senza verificare? Ma è un Paese civile serio questo? Se io vado in mano a questa gente, come faccio a trovare la verità? Ma è possibile che uno non lo accerti? Ilenia, tu mi attacchi sempre De Rensis ma su questo…".