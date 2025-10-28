Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Massimo Giletti sbotta sul caso Garlasco: "Una cosa orribile"

di
Libero logo
martedì 28 ottobre 2025
Massimo Giletti sbotta sul caso Garlasco: "Una cosa orribile"

1' di lettura

Si torna a parlare del delitto di Garlasco a Lo Stato delle Cose. Il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3 vede, tra i vari ospiti, Antonio De Rensis legale di Alberto Stasi. E proprio su Stasi si concentra il dibattito. La discussione infatti torna sulle impronte di scarpe trovate a casa di Chiara Poggi, Giletti chiede: "Secondo voi, qualcuno nel 2017, quando la difesa di Stasi chiese di riaprire il caso per cercare la verità, ha chiesto ad Andrea Sempio: ‘Scusa, ma che misura di piede hai?’ E qualcuno l’avrà verificato?". 

E ancora, perdendo la pazienza: "Questo non è mai avvenuto. Io la trovo una cosa orribile, al di là di Sempio o Stasi. Ma come, sei indagato, ti domandano che misura di piede hai e poi ti mandano a casa senza verificare? Ma è un Paese civile serio questo? Se io vado in mano a questa gente, come faccio a trovare la verità? Ma è possibile che uno non lo accerti? Ilenia, tu mi attacchi sempre De Rensis ma su questo…".

Massimo Giletti, bomba da Chiambretti: "Potrei candidarmi a sindaco di Torino"

Non è la prima volta che parla di una possibile candidatura. Ma è la prima volta che non la esclude a prio...

Anche Armando Palmegiani, nuovo consulente di Sempio che sostituisce l’ex generale Luciano Garofano nel pool difensivo, si dice d'accordo. Per lui all’epoca gli inquirenti avrebbero dovuto misurare a Sempio il piede. Da qui aggiunge: "La risposta però che aveva dato nel 2017 non mi sembra tanto strana, perché gli inquirenti gli avevano domandato: ‘Quanto porti di scarpe e quanto portavi allora’. C’era la doppia domanda". Ma il conduttore insiste: "Però non c’è stata la verifica…".

Caos Lo Stato delle Cose, De Rensis abbandona ancora lo studio: "Vi lascio"

Cronaca nera e morbosità Garlasco, l'affondo di Carlo Nordio: "Bisogna avere il coraggio di arrendersi"

Il cerchio si stringe Garlasco, Sempio sotto assedio: la morte di Chiara, il baby tonfa e il krav maga

tag
garlasco
lo stato delle cose
massimo giletti
antonio de rensis

Caos Lo Stato delle Cose, De Rensis abbandona ancora lo studio: "Vi lascio"

Cronaca nera e morbosità Garlasco, l'affondo di Carlo Nordio: "Bisogna avere il coraggio di arrendersi"

Il cerchio si stringe Garlasco, Sempio sotto assedio: la morte di Chiara, il baby tonfa e il krav maga

ti potrebbero interessare

757x399

Domenica In, stavolta non si ride: cosa è successo

Claudio Brigliadori
1280x720

La clinica del pus fa il pieno di share

1505x834

Affari Tuoi, gioca Angelica? Qualcosa non torna: "Ma questa..."

423x249

Affari Tuoi, bomba a pochi minuti dalla messa in onda: "Perché chiude prima"