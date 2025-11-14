L'Eredità, "vergognatevi": sconcerto dopo la ghigliottina

Libero logo
di
venerdì 14 novembre 2025
1' di lettura

Bufera tra i telespettatori di Rai 1 per la soluzione della ghigliottina della puntata de L'Eredità andata in onda ieri, giovedì 13 dicembre. La concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla fine nel game show condotto da Marco Liorni è stata Alessandra. Quest'ultima si è seduta al tavolo dell'ultimo gioco con un montepremi di ben 165mila euro.

Le cinque parole da collegare invece erano "Affare", "Magro", "Tiro", "Bianco" e "Individuo". La concorrente ci ha pensato su un minuto, come previsto dal regolamento, e sul cartoncino a sua disposizione ha scritto: "Losco". Purtroppo, però, non era quella la parola corretta. E in effetti nemmeno lei si è mostrata troppo convinta della sua scelta. La soluzione corretta infatti era "Sporco". 

Non tutti però, tra i telespettatori che poi hanno commentato la partita sui social, hanno condiviso la soluzione offerta dal programma. "Vergognatevi. Sporco magro ma dove????? #leredita", ha scritto per esempio un utente sulla piattaforma X. Un altro invece: "#leredità losco andava benissimo. C'è il vino losco  e il losco magro". E ancora: "Sporco magro lo sento per la prima volta vabbè #leredita". Uno sconcerto piuttosto diffuso, insomma. 

tag
l'eredità
marco liorni

