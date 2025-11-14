L'Eredità, "vergognatevi": sconcerto dopo la ghigliottina

Bufera tra i telespettatori di Rai 1 per la soluzione della ghigliottina della puntata de L'Eredità andata in onda ieri, giovedì 13 dicembre. La concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla fine nel game show condotto da Marco Liorni è stata Alessandra. Quest'ultima si è seduta al tavolo dell'ultimo gioco con un montepremi di ben 165mila euro.

Le cinque parole da collegare invece erano "Affare", "Magro", "Tiro", "Bianco" e "Individuo". La concorrente ci ha pensato su un minuto, come previsto dal regolamento, e sul cartoncino a sua disposizione ha scritto: "Losco". Purtroppo, però, non era quella la parola corretta. E in effetti nemmeno lei si è mostrata troppo convinta della sua scelta. La soluzione corretta infatti era "Sporco".