Enzo Iacchetti, il suo dramma dalla Balivo

Ci voleva Caterina Balivo per riportare in tv l’Enzo Iacchetti più amato: dolce, commovente e commosso. Dopo un autunno caldissimo passato a concionare di politica interna ed estera nei talk, quasi sempre con toni da ultrà, il comico esploso sul palco del Maurizio Costanzo Show oltre 30 anni fa e diventato popolarissimo grazie alla conduzione di Striscia la notizia su Canale 5 per raccontarsi sul filo delle emozioni, con aneddoti già raccolti nel suo libro autobiografico «25 minuti di felicità - Senza mai perdere la malinconia» uscito da poche settimane.

La parte più emozionante dell’intervista riguarda il suo passato, a cominciare dal rapporto non facile con il padre: «Per mio papà era meglio che non dicessi nulla sullo spettacolo, era nemico delle mie intenzioni giovanili. Quando è mancato a 57 anni io ne avevo 22, e non ci siamo mai parlati davvero». Enzino era «un disubbidiente: prendevo la chitarra e me ne andavo. Lui voleva che studiassi, ma io non lo facevo. Non condivideva i miei sogni, però oggi vorrei sapere se è orgoglioso di me». La voce si incrina più volte, gli occhi sono quasi sempre lucidi. «Lui era un uomo all’antica, faceva il ciabattino fino a 40 anni, poi ci siamo trasferiti sul Lago Maggiore. Ci ha dato una vita dignitosa, ma forse avrebbe voluto un figlio che lo aiutasse, non uno che scappava la notte per suonare nei night. Mi è dispiaciuto che non sia mai venuto a vedermi, neanche all'oratorio. Mamma sì, veniva di nascosto, poi scappava via perché non voleva che papà lo sapesse».