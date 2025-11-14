Libero logo
Affari Tuoi, bufera-choc su Valentina: "In maternità con un figlio di 2 anni?"

di
venerdì 14 novembre 2025
1' di lettura

Oggi, venerdì 14 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Valle d'Aosta. Si chiama Vanessa, viene dalla provincia di Aosta e nella vita è una impiegata.

La nuova concorrente invece è la pacchista in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige. Si chiama Valentina, nella vita è una collaboratrice all'integrazione - lavora nelle scuole con i bambini che hanno bisogno di attenzioni speciali - ed è mamma di due splendidi bambini. Valentina ha deciso di partecipare insieme alla mamma. Lei si chiama Luana, fa la casalinga e si occupa dei bimbi di Valentina. Insieme hanno giocato col pacco numero 6.

Affari tuoi, rovinata da nonna Silvana: la sua faccia

"Ciao Martino". A fine puntata la "Diva" è nonna Silvana, la vera protagonista di Affari tuoi...

Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata. Alcuni, però, si sono accorti di qualcosa che sembra non quadrare. "La fidanzata di spiderman mi piace un botto", "Questa ragazza somiglia tanto a Eleonora Pedron", "Lei é in maternità ma il bambino ha già 2 anni no scusate questa me la dovete spiegare", "In che senso il figlio ha due anni e lei è in maternità".

Affari Tuoi, Angela e la critica choc dopo la puntata: "Da vecchia, bambina"

Nella puntata di Affari Tuoi del 12 novembre, condotta da Stefano De Martino su Rai1, la protagonista è Ange...
