Domenica In, il messaggio di Mara Venier per Andrea Delogu: "Prima di cominciare..."

“Prima di cominciare, io voglio mandarti un grande abbraccio e dirti che ti voglio bene, Andrea Delogu": Mara Venier ha aperto così la puntata di Domenica In andata in onda oggi, 2 novembre, su Rai 1. Il primo pensiero della conduttrice, dunque, è stato per la collega che nei giorni scorsi ha perso il fratello 18enne in un incidente stradale.

La Delogu, che fino a qualche giorno fa partecipava come concorrente a Ballando con le Stelle, ha ricevuto il cordoglio anche di Milly Carlucci, che ieri durante la puntata del suo talent andata in onda su Rai 1 le ha inviato l'abbraccio collettivo della squadra di Ballando. La conduttrice, che aveva al suo fianco l'insegnante di ballo Nikita Perotti, non ha potuto chiarire se Delogu tornerà nel programma. “Andrea, se sei davanti al televisore, o qualcuno potrà riportarti queste parole, quello che ti vogliamo dire è che non ci sono parole per lenire un dolore così grande, non abbiamo pretese di riuscirci. Però sappi che noi ti vogliamo un bene immenso, e ti aspettiamo a braccia aperte per tornare a farti sorridere”, ha detto la Carlucci. Intanto, il programma della Delogu su Rai 2, La porta magica, resterà sospeso per l'intera settimana.