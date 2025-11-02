Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina
Sinner

Domenica In, il messaggio di Mara Venier per Andrea Delogu: "Prima di cominciare..."

di
Libero logo
domenica 2 novembre 2025
Domenica In, il messaggio di Mara Venier per Andrea Delogu: "Prima di cominciare..."

1' di lettura

“Prima di cominciare, io voglio mandarti un grande abbraccio e dirti che ti voglio bene, Andrea Delogu": Mara Venier ha aperto così la puntata di Domenica In andata in onda oggi, 2 novembre, su Rai 1. Il primo pensiero della conduttrice, dunque, è stato per la collega che nei giorni scorsi ha perso il fratello 18enne in un incidente stradale. 

La Delogu, che fino a qualche giorno fa partecipava come concorrente a Ballando con le Stelle, ha ricevuto il cordoglio anche di Milly Carlucci, che ieri durante la puntata del suo talent andata in onda su Rai 1 le ha inviato l'abbraccio collettivo della squadra di Ballando. La conduttrice, che aveva al suo fianco l'insegnante di ballo Nikita Perotti, non ha potuto chiarire se Delogu tornerà nel programma. “Andrea, se sei davanti al televisore, o qualcuno potrà riportarti queste parole, quello che ti vogliamo dire è che non ci sono parole per lenire un dolore così grande, non abbiamo pretese di riuscirci. Però sappi che noi ti vogliamo un bene immenso, e ti aspettiamo a braccia aperte per tornare a farti sorridere”, ha detto la Carlucci. Intanto, il programma della Delogu su Rai 2, La porta magica, resterà sospeso per l'intera settimana. 

Domenica In, Claudia Gerini si presenta così: si scatena il delirio

Applausi e tanta ammirazione per Claudia Gerini e Claudia Pandolfi, ospiti di Mara Venier a Domenica In su Rai 1. Le due...

Dalla Venier Domenica In, Arisa: "Il mio desiderio"

A Domenica In Domenica In, Claudia Gerini si presenta così: si scatena il delirio

Vita spezzata Andrea Delogu "devastata": le prime parole dopo la morte del fratello

tag
domenica in
mara venier
andrea delogu

Dalla Venier Domenica In, Arisa: "Il mio desiderio"

A Domenica In Domenica In, Claudia Gerini si presenta così: si scatena il delirio

Vita spezzata Andrea Delogu "devastata": le prime parole dopo la morte del fratello

ti potrebbero interessare

501x265

Affari Tuoi, "se ne va": cosa è successo in studio

Redazione
1004x533

Verissimo, Roberto Bolle: "Attacchi di panico"

Redazione
997x506

Verissimo, Claudio Amendola: "Non sono da solo"

Redazione
1692x865

L'Eredità, "regalata dai": Beatrice trionfa, scoppia il caos

Redazione