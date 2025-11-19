Affari tuoi, insulti alla marescialla: "In pensione a 50 anni"

"Un poema sdolcinato per dire che rifiutano. Ma tutto ok!?". Alla fine ad Affari tuoi la spunta "la marescialla" ma i telespettatori del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino trovano comunque il modo di polemizzare.

Laura, carabiniera dal Piemonte, e il marito arrivano in fondo con due pacchi rossi, uno da 15mila e uno da 50mila. Il Dottore il tenta con un'offerta piuttosto sostanziosa da 38mila euro ma la coppia, riflettendo sul rischio "relativo" e la garanzia di un piccolo paracadute da 15mila euro, decide di andare avanti e di rifiutare. Scelta coraggiosa (alla fine in mano hanno proprio i 50mila euro) ma che scatena il retropensiero di parecchi appassionati che seguono e commentano le puntate in tempo reale su X, come da tradizione.

"Loro zero voglia di giocare e sembrava che fossero passati lì per caso vincono 50.000 euro, invece chi affamato di soldi e gioca per crearsi dei progetti futuri non vince manco con la regione fortunata... A volte la sorte è proprio una brutta str***a!", scrive un utente. Gli fa eco un altro spettatore: "Come sempre chi non ha bisogno di soldi vince somme alte, a chi farebbero comodo (Petacarte sto parlando di te) va male tutta la partita".

Gli altri commenti sono dello stesso tenore: "Due stipendi fissi, sicuri e pensione a 50 anni… e fanno tutte ste storie… ma susu", "Non guardo più C'e posta per te per il troppo zucchero. Affari tuoi sta facendo la stessa fine. Non se ne può più", "Quando non sei proprio bisognoso, per quelle cifre giochi fino in fondo", "Lei ha fatto tutta una serie di ringraziamenti al marito e lui palesemente vorrebbe soltanto tornarsene a casa", "Manco se dovessero decidere se rinunciare a 300k... 32.5k è più che a metà strada fra 15k e 50k", "'Non ci cambia la vita' ed è per questo motivo che ad Affari tuoi non accettano disoccupati", "Si ma deciditi che sei noiosa", "Ma se li userete per andare alle Maldive, non rompeteci i cog***i con la figlia che a 5 anni dai".