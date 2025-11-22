L'Eredità, Marcello sbaglia ancora? I telespettatori non perdonano: "Va squalificato"

Oggi, sabato 22 novembre, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Il padrone di casa a inizio trasmissione ha dato subito il bentornato al nuovo campione Cristiano. Con lui giocano come concorrenti: Silvia da Brindisi, Eugenio da Vicenza, Marcello ieri al Triello, Marco da Alessandria, Giorgia da Roma, Luca ieri ai 100 secondi. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto il pubblico a gran voce.

Ancora una volta, ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Marcello. Il nuovo campione del gioco aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 11250 euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Rovinare", "Ufficiale", "Distanza", "Polizia" e "Vicinato". Dopo un minuto di attenta riflessione, Marcello ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Controllo". Ma non era la risposta esatta. La soluzione infatti era: "Rapporto".