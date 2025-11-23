Affari tuoi, De Martino manda in tilt il fidanzato di Teresa con una domanda: "Ehm..."

Oggi, domenica 23 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il padrone di casa a inizio trasmissione ha dato subito alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Marche. Si chiama Bluette, viene da Morro d'Alba e ha un negozio di giocattoli.
La nuova concorrente, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Campania. Si chiama Teresa - detta Terry -, viene da Salerno ed è una studentesse e commessa. Ha deciso di partecipare insieme al fidanzato. Lui si chiama Luciano, viene da Pompei e si occupa di controlli non distruttivi. Insieme hanno giocato col pacco numero 8.
Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata. In particolare in molti hanno ironizzato sulla timidezza del fidanzato di Teresa. Quando è arrivato il momento di spiegare ai telespettatori in cosa consista il suo lavoro, lui è andato nel pallone. Ed Herbert Ballerina lo ha spianato con una battuta: "Non ha studiato". "Il fidanzato in tilt", "Sono dei controlli basati suuu. Herbert: 'Non hai studiato'. Cominciamo bene", "Hebert al fidanzato vabbe non hai studiato", "Questo ragazzo alto è il fidanzato della concorrente?".