Affari tuoi, Giulia e il fidanzato (muto): "Due allocchi"

Chi non risica non rosica, recita l'antico adagio. A volte però è vero il contrario, soprattutto in tv. Ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, infatti, la puntata di lunedì sera finisce malissimo per l giovane Giulia, pacchista della Liguria proveniente da Loano.

Sul più bello, infatti, la ragazza e il fidanzato Giulio che l'ha accompagnata in studio decidono di andare avanti e sfidare la sorte, facendosi forza forse su una partita cominciata nel migliore dei modi con dieci chiamate e dieci pacchi blu aperti. La concorrente rifiuta le ricche offerte del Dottore da 39mila, 28mila e 35mila euro.

Giulia va avanti a spron battuto, secondo molti telespettatori che commentano su X in tempo reale dimostrando un po' di ingordigia quando non vera e propria "arroganza", anche per il fatto che il fidanzato di fatto non viene mai consultato nella scelta. Si arriva al momento clou con ancora in gioco i bottini da 100 mila e 300 mila euro. Con in mano la scatola numero 10, la giovane ligure rifiuta un'altra maxi offerta da 50mila euro: "Ringraziamo il Dottore e giochiamo questa partita fino alla fine".

Ammirevole, ma poi tutto precipita. Chiamati i 300mila euro, il Dottore gioca al ribasso proponendo 33mila euro: "È diventata una sfida. Voglio capire chi tra i due vincerà", è l'ennesimo no della concorrente. "Il 10 è sempre stato un numero ricorrente nella mia vita, quindi voglio credere che qua dentro ci siano i 100mila euro. Se così non fosse, sono comunque contentissima di aver fatto questa esperienza e di essere stata qui. Non importa come andrà a finire: sarà andata bene in ogni caso". Il fato però non la assiste: in mano si ritrova purtroppo solo 200 euro. E a quel punto, via agli sfottò e agli insulti veri e propri.

"Ma non è la trasmissione a 'colpare'... In questa caso è la concorrente... Mica ai concorrenti impongono il copione delle scelte cui attenersi", scrive un utente. "Stasera ha giocato bene solo il Dottore. Ha offerto il cambio con insistenza e loro nisba. Poi ha fatto il bluff e quei due allocchi hanno abboccato di comune accordo", "Era ovvio dai il Dottore sapeva benissimo che avrebbe rifiutato anche l'ultima offerta e quindi si è tenuto basso, ci poteva arrivare lei!!", "Quel 'lo sapevo' fa un pò ridere. Sapeva di avere 200 euro e li ha voluti. Brava".