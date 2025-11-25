L'Eredità, Mattia fallisce alla Ghigliottina e scoppia la bufera: "Una cagat***"

Oggi, martedì 25 novembre, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Marcello, il campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Anna da Savigliano, Antonino da Pistoia, Marco da Castelnuovo Scribia, Emanuela da Sorrento, Mattia da Milano, Marta che ieri ha debuttato alla grande. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto il pubblico in studio a gran voce.

Ma alla fine alla Ghigliottina ci è arrivato soltanto Mattia, il maestro di scuola elementare. Il nuoco campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 46250 euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Segreto", "Tecnico", "Macchina", "Aerea" e "Corpo". Dopo un minuto di attenta riflessione, il nuovo campione ha preso il cartoncino e ci ha scritto: "Capo". Ma non era neanche lui convinto della sua scelta. E infatti non era la risposta corretta. La soluzione era: "Linguaggio".