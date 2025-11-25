Affari Tuoi, il disastro di Marina a inizio puntata: cosa è successo

Oggi, martedì 25 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Liguria. Si chiama Daniele, viene da Genova ed è un armeggiatore di navi in porto.

La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Basilicata. Si chiama Marina, ha 35 anni, viene dalla provincia di Matera ed è una funzionaria amministrativa nell'ambito della cultura. E ha deciso di partecipare insieme a suo fratello. Si chiama Francesco, è un docente di sostegno ma nel tempo libero fa la guida turistica per le passeggiate ambientali. Insieme hanno giocato col pacco numero 12.