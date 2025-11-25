Libero logo
Affari Tuoi, il disastro di Marina a inizio puntata: cosa è successo

martedì 25 novembre 2025
Oggi, martedì 25 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Liguria. Si chiama Daniele, viene da Genova ed è un armeggiatore di navi in porto.

La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Basilicata. Si chiama Marina, ha 35 anni, viene dalla provincia di Matera ed è una funzionaria amministrativa nell'ambito della cultura. E ha deciso di partecipare insieme a suo fratello. Si chiama Francesco, è un docente di sostegno ma nel tempo libero fa la guida turistica per le passeggiate ambientali. Insieme hanno giocato col pacco numero 12.

Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Stava rompendo il numero del pacco hahahah", "La concorrente sembra Samantha Togni", "Il fratello sta tirando i numeri dei personaggioni uno dietro l'altro", "io vorrei vivere un solo giorno nel cervello geniale di Herbert ve lo giuro", "Troppo carina la pacchista delle Marche", "La pacchista delle Marche con la voce di Titti", "Che personaggio la pacchista delle Marche".

tag
affari tuoi
stefano de martino

