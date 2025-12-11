Pier Silvio Berlusconi a tutto campo: "Meloni, miglior premier d'Europa"

"Giorgia Meloni è il miglior primo ministro in Europa": l'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi lo ha detto all’incontro con la stampa di fine anno, elogiando di fatto la presidente del Consiglio. Poi ha aggiunto che è "apprezzata a livello internazionale, sta facendo un lavoro sacrosanto da primo ministro, il governo sta facendo bene e lo dimostrano tutti gli indicatori economici che sono positivi, a partire dal Pil. Se ci guardiamo intorno penso che possiamo essere d’accordo".

Parlando del partito fondato da suo padre Silvio, Forza Italia, ha sottolineato: "Tra i tanti lasciti di mio padre forse è il più importante. Io e mia sorella Marina siamo due persone appassionate, ma molto impegnate nel lavoro. Io provo vera gratitudine per Tajani, i vertici hanno mantenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di mio padre, ma credo che oggi, per guardare con fiducia al futuro, siano necessarie facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato".