Affari tuoi, le gemelle Gaia e Alessia? "Lei vorrebbe linciarla"

"33k la cifra psicologicamente bastarda". Alla fine, forse, il Dottore vince sempre. Ad Affari tuoi, il quiz show della fascia dell'access prime time di Rai 1 condotta da Stefano De Martino, è andata bene ma non benissimo alle gemelle Gaia e Alessia da Trieste.

Le due sorelle infatti accettano l'offerta telefonica del Dottore e se ne tornano a casa con 33mila euro. Mica noccioline, in fondo. Tuttavia la sensazione in bocca è dolceamara: le due concorrenti erano arrivate all'atto conclusivo con da una parte il pacco "Gennarino" e dall'altra, un rosso pesantissimo: 100mila euro. Ingolosite dalla cifra proposta dagli autori, scoprono però di aver avuto in mano proprio la cifra a cinque zeri. Grossa delusione in studio e ancora più da casa, dove i telespettatori che commentano la puntata in tempo reale su X non lesinano commenti caustici a 360 gradi.

"17 (diciassette) minuti da quando sono rimasti due pacchi a quando il loro contenuto è stato svelato. Poi dove che la gente guarda di più", si lamenta un appassionato rispolverando il tema della durata eccessiva del programma. "Se dopo la manciata di secondi fa pure il riassunto compio l’estremo gesto", ironizza un altro sulla pausa pubblicitaria e De Martino. "Daje Stefano che devo andare a dormireeee", "Mi ero appisolata".

Nel mirino però ci sono soprattutto Gaia e Alessia: "Avevano la possibilità di vincere o 100.000 euro o Gennarino ed hanno accettato 33 000 euro", "E io lo sapevo che avevano 100 mila euro! Peccato", "Bella partita comunque!!!", "Quella vestita in bianco vorrebbe linciare la sorella, e farebbe bene", "Io l'ho detto che accettavano ma avevano i 100k", "Quando ha offerto 33k ho capito ci fossero i 100k. Il Dottore vince sempre (quasi)", "Stefano deve pagare un’altra cena", "Questi scommettono sulla fortuna o sfortuna degli altri", "33mila diviso per 2 meno l’IVA al 22% sui gettoni d’oro".