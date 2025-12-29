Affari tuoi, Rosy e gli insulti sui titoli di coda: "Sarà il botox"

Puntata non troppo fortunata, quella di Affari tuoi andata in onda domenica sera, ma che si riscatta nel finale con un colpo di coda firmato dal Dottore.

La concorrente del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino arriva da Cologno Monzese, Milano: per la Lombardia gioca la bella Rosanna, per gli amici Rosy, "personal trainer specialzzata nell'allenamento femminile. Ho creato il mio metodo che aiuta le donne a rimettersi in forma e ritrovare fiducia in se stesse". "Complimenti!", urla il pacchista-disturbatore Herbert Ballerina. "Ma nella vita sono anche mamma di una bellissima bambina di pochi mesi di nome Aurora". Con lei in studio c'è il marito Luca, tecnico informatico.

Alla fine, con il pacco nero ancora in ballo, Rosy accetta l'offerta del Dottore da 22mila euro e fa bene, perché dentro la scatola misteriosa c'erano "solo" 20mila euro. Un bel regalo di fine anno per la coppietta, finita però nel frattempo sotto i colpi maliziosi e le battute fin troppo cattive dei telespettatori che commentano in tempo reale la puntata su X.

"Al marito lo ignora completamente. Quello le parla e lei nemmeno risponde", scrive qualcuno, subito seguito da altri utenti. "Lui non vedeva l'ora di correggerla su qualcosa", "Due anni di matrimonio e già stanno messi così?", "Il marito prima ha provato ad aprire bocca e lei non l'ha neanche calcolato, parlandogli sopra, stavolta lui è stato zitto e basta...", "Lo lasciavi a casa era uguale", "Ma il tipo non lo ascolta neppure per sbaglio", "La concorrente di stasera sta facendo fare proprio una bella figura al fidanzato. Mah, che donna", "Mamma mia ma i provinandi sono ciecati", "Ma perché parla lui? La concorrente è lei", "Se il marito dice che oggi è domenica, cascasse il mondo lei dice che è sabato...", "Felice di partecipare col marito".

C'è anche chi sui titoli di coda si concentra sull'aspetto fisico di Rosy, per la verità inappuntabile. "Cambia espressione una volta ogni tanto...", "Secondo me è il botox che le impedisce di cambiare espressione", o ancora "Inespressiva e statica pure nel balletto". Viva la perfidia.