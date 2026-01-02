Affari Tuoi, clamoroso: ecco cosa fa il notaio durante la puntata

Libero logo
venerdì 2 gennaio 2026
Nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 gennaio, Rai 1 ha proposto una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show dell’access prime time condotto da Stefano De Martino. Come di consueto, la trasmissione si è aperta con la presentazione di un nuovo pacchista: a rappresentare il Friuli Venezia Giulia è arrivato Francesco, originario di Trieste e consulente in sicurezza, accolto dal conduttore con il consueto clima informale che caratterizza il programma.

A giocare nella puntata è stato invece il pacchista della Campania. Orazio, proveniente da Arzano, in provincia di Napoli, lavora in una compagnia di circo dove veste i panni del clown. Accanto a lui, per condividere l’esperienza televisiva, c’era la compagna Gabriella, conosciuta proprio durante il lavoro sotto il tendone. La coppia ha raccontato di avere due figli, Giorgio e Matteo, e ha affrontato la partita scegliendo il pacco numero 4.

Come spesso accade, la puntata ha generato numerose reazioni sui social network. Su X molti telespettatori hanno commentato in tempo reale: "Ecco cosa scrive il notaio, i pacchi che vengono chiamati", "Cercare i pacchi seguendo le condizioni di salute dei pacchisti. Nuovo metodo by Orazio", "Herbert che sbircia nei pacchi ma non vede mai una mazza è certezza!", "Orazio porta il pacco come un cabaret di paste!", "Sta giocando come se sapesse il contenuto dei pacchi".

