Affari Tuoi, "la mamma ha preso il sopravvento": Annamaria travolta

Danilo dall'Abruzzo è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 4 gennaio. Il concorrente, da Pescina, in provincia dell'Aquila, ha raccontato di essere sposato con Monica, con cui ha due figli di nome Pierluigi e Luca. Con lui in studio la mamma Annamaria. La coppia ha giocato con il pacco numero 8.

Come al solito, sono stati tanti i commenti degli utenti sui social in merito alla coppia protagonista del gioco questa sera. Uno di loro, per esempio, su X ha scritto: "La mamma del concorrente ha preso il sopravvento #AffariTuoi". Un altro invece si è chiesto: "Ma questo che sta giocando è il nuovo arrivato? Perché giuro non lo ricordo affatto #affarituoi". Tornando alla mamma di Danilo, un telespettatore ha notato una certa somiglianza: "La signora che accompagna il concorrente è la copia di Annina Moroni #affarituoi".