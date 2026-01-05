Affari Tuoi, il pesante sospetto su Maria Pia: "Perché ha così cul***"

Nella giornata di oggi, lunedì 5 gennaio, Rai 1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show dell’access prime time condotto da Stefano De Martino. In apertura di puntata, il conduttore ha presentato il nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Abruzzo. Si tratta di Thiago, originario della provincia di Chieti, brasiliano di nascita e attualmente impiegato nel settore del fitness, accolto con curiosità e simpatia dal pubblico in studio.

A giocare nella puntata è stata invece la pacchista del Molise. Maria Pia, proveniente da Cercemaggiore, in provincia di Campobasso, lavora come magazziniera e ha scelto di affrontare la partita accompagnata dal marito Salvatore. Lui è originario di Campobasso e svolge la professione di operatore sociosanitario. La coppia ha condiviso l’esperienza televisiva giocando con il pacco numero 13.