Affari Tuoi, il pesante sospetto su Maria Pia: "Perché ha così cul***"

Nella giornata di oggi, lunedì 5 gennaio, Rai 1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show dell’access prime time condotto da Stefano De Martino. In apertura di puntata, il conduttore ha presentato il nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Abruzzo. Si tratta di Thiago, originario della provincia di Chieti, brasiliano di nascita e attualmente impiegato nel settore del fitness, accolto con curiosità e simpatia dal pubblico in studio.
A giocare nella puntata è stata invece la pacchista del Molise. Maria Pia, proveniente da Cercemaggiore, in provincia di Campobasso, lavora come magazziniera e ha scelto di affrontare la partita accompagnata dal marito Salvatore. Lui è originario di Campobasso e svolge la professione di operatore sociosanitario. La coppia ha condiviso l’esperienza televisiva giocando con il pacco numero 13.
Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Neanche le conosco 370 persone da invitare, quindi non mi posso sposare!", "Ammazza il dottore parte già con 40k di offerta…", ""Poi dicono che al Sud fanno i matrimoni esagerati...", "Pure ieri quello aveva tutti rossi e poi é andato via con niente alla fine..", "appena sintonizzato... che cul***, che cul***, che cul***... fine", "Ma il culo di questa", "Vabbè ma che cul***, con un euro nel pacco si è portata tutti sti rossi", "Deve pagarsi ancora il pranzo di matrimonio".