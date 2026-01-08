L'Eredità, Ghigliottina amara per Danilo? Bufera su Liorni: "Vuole risparmiare"

Oggi, giovedì 8 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Danilo, il campione del gioco: Con lui giocano come concorrenti: Ornella da Napoli, Paola da Firenze, Filippo da Firenze, Francesco da Chieti, Luisa da Modena, Federico ex campione. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Danilo. Il super campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 18750 euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Ufficio", "Sorriso", "Frutto", "Antico", "Ricordo". Dopo un minuto di attenta riflessione, Danilo ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Ritorno". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era: "Falso".