Affari Tuoi, De Martino esasperato: "Me ne vado". Il dramma di Ersilia

Eccoci qui, ancora qui, nel regno di Stefano De Martino, laddove furoreggiano i pacchi, il Dottore e laddove tutto è deciso dalla fortuna. Sì, Affari Tuoi, il game-show che domina su Rai 1 in termini di share. La puntata in questione è quella di venerdì 9 gennaio. Puntata in cui De Martino ha minacciato, seppur scherzosamente, di lasciare lo studio. Il tutto in segno di "protesta" contro la sfortuna che in modo quasi incredibile ha colpito Ersilia, concorrente di Catanzaro in rappresentanza della Calabria, protagonista di una delle partite più drammatiche della stagione. Affiancata nella sfida alla sorte dal marito Francesco detto Ciccio, ha vissuto una serata carica di tensione, iniziata tra colpi bassi e pacchi dal valore altissimo.

Dopo l’esordio con lo “spray aglio, olio e peperoncino” di Herbert Ballerina, la partita ha preso subito una piega negativa: i primi pacchi aperti hanno fatto sparire 15mila, 50mila e poi 100mila euro. De Martino ha provato a reagire ricordando che la Toscana “Solitamente ci aiuta“, ma anche quella scelta si è rivelata fatale.

Il pubblico ha tentato di cambiare il destino con il mantra “Ora, tu, mi dai un pacco blu", che ha portato almeno 500 euro dalla Liguria, prima dell’ennesimo colpo con i 200mila della Campania. La tensione è salita ancora quando il Trentino Alto Adige ha fatto saltare 30mila euro, spingendo il conduttore a sbottare: “Io basta, me ne vedo!", ha tuonato De Martino.