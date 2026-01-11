Affari Tuoi, De Martino zittisce il pacchista: "Serve il cervello!"

Ancora qui, tra pacchi e Dottore, la sfida alla fortuna nel regno di Stefano De Martino. Siamo ad Affari Tuoi, il format campione di ascolti in onda ogni sera su Rai 1. La puntata in questione è quella di sabato 10 gennaio. Non solo i pacchi, ma anche le schermaglie tra Ivan ed Elisa, subito placate dal conduttore. Il conduttore accoglie in studio il concorrente in rappresentanza dell'Umbria, produttore di olio d’oliva di Monterubiaglio, che pesca il pacco numero 17 e dà il via a una partita movimentata, tra tensioni e risate.
A scaldare l’atmosfera ci pensa Herbert Ballerina con le sue gag, da "Sono Mario Cipolla e vengo da Tropea" a "Io accompagno le persone che arrivano in albergo, sono un cameramen", fino alla presentazione del bicoltello, l’oggetto blu da 5 euro. L’inizio è subito amaro: nei primi sei tiri saltano fuori i pacchi da 100mila e 75mila euro. Quando il pacchista lombardo intona "ci vuole un fisico bestiale", De Martino lo punge con "serve anche un pizzico di cervello". Arriva così la prima offerta: "Cominciamo con la prima offerta da 33mila euro", ma Ivan rifiuta, come fa anche con il cambio suggerito dal Dottore.
Dopo altri tiri sfortunati, l’assegno torna a 33mila e Ivan ribatte "Rifiuto e andiamo avanti, grazie". Poco dopo se ne vanno anche i 200mila euro, ma il cambio viene accettato e il pacco 17 viene lasciato per il 13: dentro c’era Gennarino. Restano i 300mila come unico rosso importante e la moglie prova a frenarlo: "Nella vita bisogna sapersi accontentare, non puntare sempre in alto". Ivan però rifiuta più offerte finché accetta 35mila euro. De Martino ironizza: "Avete salvato l’offerta e il fidanzamento". Prima dell’apertura del pacco 13 lui avverte "Se ci sono i 100mila, non salviamo niente". E lei replica: "Questo però non è amore". Il conduttore taglia corto: "Basta litigare anche adesso che avete deciso". Dentro ci sono solo 20 euro e la coppia può finalmente festeggiare. Cala amaramente il sipario.