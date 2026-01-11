Affari Tuoi, De Martino zittisce il pacchista: "Serve il cervello!"

A scaldare l’atmosfera ci pensa Herbert Ballerina con le sue gag, da "Sono Mario Cipolla e vengo da Tropea" a "Io accompagno le persone che arrivano in albergo, sono un cameramen", fino alla presentazione del bicoltello, l’oggetto blu da 5 euro . L’inizio è subito amaro: nei primi sei tiri saltano fuori i pacchi da 100mila e 75mila euro. Quando il pacchista lombardo intona "ci vuole un fisico bestiale", De Martino lo punge con " serve anche un pizzico di cervello ". Arriva così la prima offerta: "Cominciamo con la prima offerta da 33mila euro", ma Ivan rifiuta, come fa anche con il cambio suggerito dal Dottore.

Ancora qui, tra pacchi e Dottore, la sfida alla fortuna nel regno di Stefano De Martino . Siamo ad Affari Tuoi, il format campione di ascolti in onda ogni sera su Rai 1. La puntata in questione è quella di sabato 10 gennaio. Non solo i pacchi, ma anche le schermaglie tra Ivan ed Elisa , subito placate dal conduttore. Il conduttore accoglie in studio il concorrente in rappresentanza dell'Umbria, produttore di olio d’oliva di Monterubiaglio, che pesca il pacco numero 17 e dà il via a una partita movimentata, tra tensioni e risate.

Dopo altri tiri sfortunati, l’assegno torna a 33mila e Ivan ribatte "Rifiuto e andiamo avanti, grazie". Poco dopo se ne vanno anche i 200mila euro, ma il cambio viene accettato e il pacco 17 viene lasciato per il 13: dentro c’era Gennarino. Restano i 300mila come unico rosso importante e la moglie prova a frenarlo: "Nella vita bisogna sapersi accontentare, non puntare sempre in alto". Ivan però rifiuta più offerte finché accetta 35mila euro. De Martino ironizza: "Avete salvato l’offerta e il fidanzamento". Prima dell’apertura del pacco 13 lui avverte "Se ci sono i 100mila, non salviamo niente". E lei replica: "Questo però non è amore". Il conduttore taglia corto: "Basta litigare anche adesso che avete deciso". Dentro ci sono solo 20 euro e la coppia può finalmente festeggiare. Cala amaramente il sipario.