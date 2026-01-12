Porta a Porta compie 30 anni, la mossa di Bruno Vespa: una puntata pazzsce

Una ricorrenza speciale a Viale Mazzini. Mercoledì 21 gennaio saranno infatti trascorsi 30 anni dalla prima puntata di Porta a Porta, lo storico programma di approfondimento politico - ma non solo - condotto da Bruno Vespa. Si tratta del talk show che negli anni si è guadagnato l'appellativo di Terza camera, da aggiungersi a Camera e Senato. La ragione? Presto detto: in questi tre decenni ha ospitato tutte le più importanti personalità politiche del panorama italiano: da Silvio Berlusconi a Mario Draghi, passando per Giuseppe Conte a Giorgia Meloni. Ma non solo: nello studio di Porta a Porta si sono consumati eventi iconici della politica italiana, per citarne uno si pensi alla celeberrima firma del contratto con gli italiani di Silvio Berlusconi.

Per la puntata speciale, l'orario subirà un cambiamento: prima serata. La puntata di mercoledì 21 gennaio non sarà in seconda serata, come è invece da 30 anni a questa parte. Bensì alle 21.30 circa dopo Affari Tuoi, ci sarà Porta a Porta – 30 Anni della Nostra Vita, uno speciale promosso in prime time per celebrare la ricorrenza della trasmissione, che ha ufficialmente debuttato in TV sulla rete ammiraglia Rai il 22 gennaio 1996.