Affari Tuoi, "usano un suv": valanga di commenti su Maurizio

Maurizio da Breuil-Cervinia, Valle d'Aosta, è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 17 gennaio. Il concorrente ha raccontato di essere papà di sei figli. "Com'è la vita in 8?", gli ha chiesto il conduttore. E lui: "Uno spettacolo, quando torni a casa la sera, stanco dopo il lavoro, e trovi questi bambini che ti abbracciano ti ricaricano alla grande".

Maurizio, poi, ha spiegato che nella vita fa il vigile del fuoco cinofilo: "È una passione nata un po' di anni fa. Sono diventato anche istruttore di sci". Il concorrente ha giocato col pacco numero 17. Insieme a lui in studio il nipote Alberto, figlio della sorella Luisella. Il giovane, 26 anni dalla provincia di Cuneo, ha raccontato che nella vita lavora come disegnatore tecnico.

In tanti hanno lasciato dei commenti su X, soprattutto in riferimento alla famiglia numerosa del pacchista. "Quando vanno a fare la spesa, non usano un carrello usano un suv #affarituoi", ha scritto per esempio qualcuno facendo dell'ironia. Qualcun altro invece: "Posso dire però che il pompiere mi sembra proprio una bella persona? #affarituoi". Infine, c'è anche chi ha scritto di non averlo riconosciuto: "Scusate ma questo concorrente da dove è uscito??? Prima volta che lo vedo".



