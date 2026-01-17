Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

Affari Tuoi, "usano un suv": valanga di commenti su Maurizio

di
Libero logo
sabato 17 gennaio 2026
Affari Tuoi, "usano un suv": valanga di commenti su Maurizio

1' di lettura

Maurizio da Breuil-Cervinia, Valle d'Aosta, è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 17 gennaio. Il concorrente ha raccontato di essere papà di sei figli. "Com'è la vita in 8?", gli ha chiesto il conduttore. E lui: "Uno spettacolo, quando torni a casa la sera, stanco dopo il lavoro, e trovi questi bambini che ti abbracciano ti ricaricano alla grande".

Maurizio, poi, ha spiegato che nella vita fa il vigile del fuoco cinofilo: "È una passione nata un po' di anni fa. Sono diventato anche istruttore di sci". Il concorrente ha giocato col pacco numero 17. Insieme a lui in studio il nipote Alberto, figlio della sorella Luisella. Il giovane, 26 anni dalla provincia di Cuneo, ha raccontato che nella vita lavora come disegnatore tecnico.

In tanti hanno lasciato dei commenti su X, soprattutto in riferimento alla famiglia numerosa del pacchista. "Quando vanno a fare la spesa, non usano un carrello usano un suv  #affarituoi", ha scritto per esempio qualcuno facendo dell'ironia. Qualcun altro invece: "Posso dire però che il pompiere mi sembra proprio una bella persona? #affarituoi". Infine, c'è anche chi ha scritto di non averlo riconosciuto: "Scusate ma questo concorrente da dove è uscito??? Prima volta che lo vedo". 


 

tag
affari tuoi
stefano de martino

Stroncato Affari tuoi, la battuta politica di Ballerina. De Martino: "Cretino"

Nel mirino Affari tuoi, Giorgio insulta De Martino ed Herbert: chi è

Chiaro? Affari tuoi, De Martino ferma Herbert Ballerina: "Ricordatelo", cala il gelo

ti potrebbero interessare

L'Eredità, "lo pensava davvero": Francesco beffato sul finale

L'Eredità, "lo pensava davvero": Francesco beffato sul finale

Redazione
Verissimo, Martina Colombari: "Io e mio marito siamo andati in terapia"

Verissimo, Martina Colombari: "Io e mio marito siamo andati in terapia"

Redazione
Verissimo, "dura da accettare": il dolore di Roberta Capua

Verissimo, "dura da accettare": il dolore di Roberta Capua

Redazione
Verissimo, Gemma Galgani: "Mi sento fidanzata"

Verissimo, Gemma Galgani: "Mi sento fidanzata"

Redazione