Domenica In, Mara Venier non trattiene le lacrime: "Impossibile"

Grande commozione per Mara Venier a Domenica In su Rai 1. In apertura la conduttrice veneziana non ha nascosto il proprio turbamento per la recente morte di Tony Dallara. “Un grande abbraccio a Patrizia e alle sue figlie”, ha detto prima di mandare un bacio verso il cielo. Dopodiché ha voluto ricordare l'artista e i suoi brani – Romantica e Come prima – cantati da generazioni intere. “Quando è venuto in trasmissione, aveva colpito tutti per la sua dolcezza, simpatia e fragilità – ha ricordato la Venier – nel corso della mia carriera ho incontrato veramente tante persone, ma Tony mi rimarrà sempre nel cuore. Fai buon viaggio”.

La conduttrice, poi, non è poi riuscita a trattenere le lacrime dopo l’intervista a Carlo Ponti Junior, il figlio di Sophia Loren. Per la prima volta ospite di Domenica In, il direttore d’orchestra ha presentato il suo spettacolo teatrale dal titolo "Celebrating Sophia Loren-The Italian Icon". In studio con lui il tenore Pasquale Esposito, che si è esibito sulle note della celebre Mamma. “Voglio dedicarti Mamma perché sei la mamma della Rai”, ha detto a Mara Venier. Quest’ultima, allora, ha ringraziato e poi si è commossa durante la performance. “Impossibile non emozionarsi davanti a questa canzone”, ha ammesso alla fine dell'esibizione.