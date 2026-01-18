Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

Domenica In, Mara Venier non trattiene le lacrime: "Impossibile"

di
Libero logo
domenica 18 gennaio 2026
Domenica In, Mara Venier non trattiene le lacrime: "Impossibile"

1' di lettura

Grande commozione per Mara Venier a Domenica In su Rai 1. In apertura la conduttrice veneziana non ha nascosto il proprio turbamento per la recente morte di Tony Dallara. “Un grande abbraccio a Patrizia e alle sue figlie”, ha detto prima di mandare un bacio verso il cielo. Dopodiché ha voluto ricordare l'artista e i suoi brani – Romantica e Come prima – cantati da generazioni intere. “Quando è venuto in trasmissione, aveva colpito tutti per la sua dolcezza, simpatia e fragilità – ha ricordato la Venier – nel corso della mia carriera ho incontrato veramente tante persone, ma Tony mi rimarrà sempre nel cuore. Fai buon viaggio”.

La conduttrice, poi, non è poi riuscita a trattenere le lacrime dopo l’intervista a Carlo Ponti Junior, il figlio di Sophia Loren. Per la prima volta ospite di Domenica In, il direttore d’orchestra ha presentato il suo spettacolo teatrale dal titolo "Celebrating Sophia Loren-The Italian Icon". In studio con lui il tenore Pasquale Esposito, che si è esibito sulle note della celebre Mamma. “Voglio dedicarti Mamma perché sei la mamma della Rai”, ha detto a Mara Venier. Quest’ultima, allora, ha ringraziato e poi si è commossa durante la performance. “Impossibile non emozionarsi davanti a questa canzone”, ha ammesso alla fine dell'esibizione.

Domenica In, Mammucari stronca Valeria Marini: "Non puoi", "Basta"

Attimi di tensione a Domenica In, nello studio di Mara Venier su Rai 1, tra Valeria Marini e Teo Mammucari. Il botta e r...
tag
mara venier
domenica in
tony dallara

A Domenica In Domenica In, Mammucari stronca Valeria Marini: "Non puoi", "Basta"

Il cantante È morto Tony Dallara: aveva 89 anni, musica in lutto

Mamma di Valeria Marini Domenica In, il dramma della mamma di Valeria Marini: "Come mi ha rubato 335mila euro"

ti potrebbero interessare

Domenica In, Mammucari stronca Valeria Marini: "Non puoi", "Basta"

Domenica In, Mammucari stronca Valeria Marini: "Non puoi", "Basta"

Redazione
Carla Urban: "Feci arrabbiare Cassius Clay e intervistai Leonardo Sciascia. La tv mi manca, tornerei se..."

Carla Urban: "Feci arrabbiare Cassius Clay e intervistai Leonardo Sciascia. La tv mi manca, tornerei se..."

Alessandro Dell'Orto
Affari tuoi, "chi è davvero quello che insulta Herbert e De Martino"

Affari tuoi, "chi è davvero quello che insulta Herbert e De Martino"

Affari tuoi, Maurizio umiliato: "Ci fa la spesa"

Affari tuoi, Maurizio umiliato: "Ci fa la spesa"