Domenica In, Mara Venier in ciabatte? Mammucari la stronca: caos su Rai 1

Simpatico siparietto tra Mara Venier e Teo Mammucari a Domenica In su Rai 1. Sul finire della puntata andata in onda ieri, domenica 18 gennaio, la conduttrice, stanca dei tacchi alti, ha deciso di presentare la trasmissione in pantofole. E a quel punto il comico, impegnato nel mini quiz che può far vincere una concorrente da casa, ha fatto dell'ironia: "Ma non puoi condurre così, in ciabatte". E lei: "Ma ti sei visto tu".

Nel corso della puntata, Mammucari si è unito alla band dei Cugini di Campagna, che si sono esibiti sulle note di "Anima Mia", brano che li ha resi celebri nel 1973. Per l'occasione, il conduttore si è vestito con un abito luccicante e parruccone biondo cotonato. Il comico, scatenato, ha poi commentato in maniera sarcastica la performance di Valeria Marini, anche lei ospite della trasmissione, cha ha voluto fare un tributo musicale a Laura Pausini cantando La Solitudine. La sua esibizione, però, ha scatenato qualche polemica per via delle stonature. E anche Mammucari, sorridendo, ha commentato: "Visto, io bravissimo e la Marini? Non si può sentire, hanno appena annunciato che è già scattata la denuncia".