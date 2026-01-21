È Sempre Cartabianca, Marina La Rosa sogna l'Urss: "Soldi, l'idraulico come il premier"

Una Marina La Rosa in salsa sovietica o giù di lì, quella ospite di Bianca Berlinguer a E' sempre Cartabianca, su Rete 4. La "gatta morta" del primo, storico Grande Fratello, oggi è commentatrice assai apprezzata nei talk televisivi e martedì sera spiazza tutti con qualche considerazione economica e sociologica piuttosto ardita.

"Quando io non avevo soldi e vedevo chi invece pubblicava lifestyle, faceva vedere macchine eccetera eccetera io non è che andavo a dire 'eh ma come fai', 'ma come ti permetti', come questo o come quello. No, io lo ammiravo e ho cercato di lavorare su me stesso", spiega l'imprenditore Gabriele Parisi.

"Sì ma devi avere rispetto delle persone, perché questo genera disagio, genera depressione", protesta la La Rosa, 49enne di Messina che ha furoreggiato per qualche stagione televisiva a inizio anni Duemila. Quindi si sbilancia: "L'idea proprio utopistica sarebbe, pensate quanto sarebbe meraviglioso, se tutti ma proprio tutti guadagnassimo, non so, 3.000 euro al mese. Tu vuoi fare il presidente del Consiglio? 3.000 euro al mese. Vuoi fare l'idraulico? 3.000 euro al mese. Il professore all'università. Cioè, se tutti guadagnassimo la stessa cifra sarebbe meraviglioso".

"E sei bolscevica proprio", ironizza Concita De Gregorio, firma di Repubblica. "No, ma non ci sarebbe più, capito, la corruzione, l'idea di...", si difende Marina. "Secondo me con 3.000 euro al mese non credere che...", prova a ribattere la Berlinguer. "Se ci mettiamo tutti allo stesso livello sarebbe stupendo", tiene duro la Di Rosa.

Roberto Poletti, conduttore di 4 di Sera Weekend, sposta però il focus: "La Meloni ha ridotto i fondi per i poveri? Io ti dico sì, ai Comuni vanno meno soldi, vanno meno soldi, ma io siccome non devo prendere i voti di nessuno Bianca, ti dico una cosa che è impopolare, ci sono delle persone che di professione fanno i poveri, ci sono i poveri veri, ci sono i poveri di professione. Ho sentito tutta la roba sul comunismo, ascolta anche la mia e allora ci sono i poveri di professione, quelli che i sussidi li rubano, quelli che hanno le possibilità e si fingono poveri per mangiare i soldi ai poveri veri".