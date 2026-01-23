Striscia la notizia, Antonio Ricci stronca Fabio Fazio: "Orrore fare il piangina come lui"

Antonio Ricci festeggia il ritorno in tv di Striscia la notizia con buoni ascolti (secondo posto in prima serata su Canale 5 con 2.783.000 spettatori e uno share del 18,6% alle spalle del solo Don Camillo 15, che su Rai 1 ha riunito 3.770.000 spettatori e il 22,8%) e con una lunga intervista sul Corriere della Sera in cui il regista e autore si toglie più di un sassolino.

"Sì, custodisco molti segreti. Ma non riesco a immaginare niente che valga più di 15 euro. Io cattivo? Dopo 45 anni di successi è chiaro che sto sulle balle, ma io stesso mi sto sulle balle da solo", ironizza. Definisce "impensabile" l'ipotesi che Striscia potesse rimanere fuori dai palinsesti di Mediaset: "Mi vanto di dire che comunque Striscia — anche la scorsa stagione — è stata la trasmissione più vista di Canale 5, dopo quelle di Maria De Filippi. Quale mente perversa poteva pensare a un'abolizione di Striscia se non semplicemente per fare polemica? Ma non abbiamo abboccato. Ho orrore di presentarmi come un 'piangina' alla Fabio Fazio". Il conduttore di Che tempo che fa, che ha sempre gridato al "complotto" quando ha volontariamente detto addio alla Rai preferendo il contratto molto più ricco della Nove, prenda nota.