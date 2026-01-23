Striscia la notizia, Antonio Ricci stronca Fabio Fazio: "Orrore fare il piangina come lui"

Antonio Ricci festeggia il ritorno in tv di Striscia la notizia con buoni ascolti (secondo posto in prima serata su Canale 5 con 2.783.000 spettatori e uno share del 18,6% alle spalle del solo Don Camillo 15, che su Rai 1 ha riunito 3.770.000 spettatori e il 22,8%) e con una lunga intervista sul Corriere della Sera in cui il regista e autore si toglie più di un sassolino.
"Sì, custodisco molti segreti. Ma non riesco a immaginare niente che valga più di 15 euro. Io cattivo? Dopo 45 anni di successi è chiaro che sto sulle balle, ma io stesso mi sto sulle balle da solo", ironizza. Definisce "impensabile" l'ipotesi che Striscia potesse rimanere fuori dai palinsesti di Mediaset: "Mi vanto di dire che comunque Striscia — anche la scorsa stagione — è stata la trasmissione più vista di Canale 5, dopo quelle di Maria De Filippi. Quale mente perversa poteva pensare a un'abolizione di Striscia se non semplicemente per fare polemica? Ma non abbiamo abboccato. Ho orrore di presentarmi come un 'piangina' alla Fabio Fazio". Il conduttore di Che tempo che fa, che ha sempre gridato al "complotto" quando ha volontariamente detto addio alla Rai preferendo il contratto molto più ricco della Nove, prenda nota.
Ornella Vanoni, clamorosa accusa della migliore amica a Fabio FazioGrazia Di Michele contro Fabio Fazio. Conclusa la puntata di Che Tempo Che Fa in ricordo di Ornella Vanoni, la cantautri...
Da appuntamento quotidiano, Striscia diventa prima serata, per cinque giovedì: "Il problema di Striscia è essere troppo poco vecchia - si vanta Ricci -: è la trasmissione più moderna, più attuale del panorama televisivo italiano e sfido chiunque a dire il contrario. Solo l'anno scorso abbiamo sperimentato più di 20 rubriche nuove con tanti nuovi inviati. Siamo stati i primi a introdurre i deepfake, facciamo educazione digitale, siamo oltre, siamo troppo veloci, poniamo troppi problemi, diciamo cose che necessitano di un ragionamento in un momento complicato vista la difficoltà a trovare un pubblico che nel frattempo è migrato da altre parti".
Enzo Iacchetti e Gianni Morandi, il "miracolo": alle spalle di Fabio Fazio...Massimo Falcioni, grande esperto di televisione (sul set e fuori) l'ha chiamato su X "il miracolo di Ornella&qu...
Non rosica, sottolinea, ma combatte: "Sono pragmatico. Io non ho mai chiesto niente. Se mi propongono di fare Striscia la faccio. Se servono dei prime time sono pronto. Se si tratta di tamponare Don Matteo, la fiction più forte della Rai, non posso mica tirarmi indietro".