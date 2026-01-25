Libero logo
domenica 25 gennaio 2026
Affari Tuoi, Herbert Ballerina torna in studio e Martina...

Herbert Ballerina di nuovo ad Affari Tuoi. Ad annunciare il suo ritorno è stato Stefano De Martino: "Devo darvi lo spoiler, lo svelo: abbiamo trovato Herbert. Se tutto va bene arriva domani, è in viaggio", aveva detto durante la precedente puntata. Eppure sul programma di Rai 1 rimangono ancora due misteri. Il primo è legato alla presenza di Martina Miliddi, la ballerina 26enne sarda che ha sostituito il comico nei giorni di assenza. Secondo rumors l'ex di Amici dovrebbe restare ad Affari Tuoi con un ruolo fisso, portando in pianta stabile nel programma una presenza femminile.

Il secondo giallo è quello sulle apparizioni teatrali di Herbert. Sì perché il suo show a teatro, Come una catapulta, titolo ispirato da una riuscitissima battuta ai tempi dei suoi lavori con Maccio Capatonda, è stato rinviato. O meglio, rinviata la serata di Taranto: l'appuntamento al Teatro Orfeo per venerdì 23 gennaio è saltato e lo spettacolo verrà posticipato a domenica 17 maggio. 

Uno slittamento di qualche mese reso necessario, si legge nella nota della direzione, da improvvise "esigenze organizzative comunicate direttamente dalla produzione" dell’artista. Quanto basta a scatenare i sospetti e i dubbi su quello che è successo davvero nei giorni passati.

