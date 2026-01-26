Affari tuoi, torna Herbert Ballerina? Gelo De Martino

Torna ad Affari tuoi dopo una settimana di misteriosa assenza, Herbert Ballerina, e con Stefano De Martino il feeling è lo stesso di sempre.

Il conduttore del quiz show dell'access prime time di Rai 1 riaccoglie a casa l'ex spalla di Maccio Capatonda con gli onori che si riservano alle grandi star. E in aggiunta, pure qualche sfottò che scalda il cuore ai telespettatori che attendevano il rientro di Herbert con trepidazione.

Torna anche il momento della scienza, con tanto di musichetta alla Quark: "Oggi ho un'invenzione che rivoluzionerà le nostre giornate casalinghe - annuncia tronfio Herbert -. Spesso noi, le nostre nonne, le nostre mamme, i nostri padri, perché no, fanno la maionese a casa...".

"C'è un problema con la maionese - prosegue il suo siparietto -. A volte se non la sai girare bene quella che fa? Impazzisce. E che succede? La buttiamo. Ma perché dobbiamo buttare la maionese che impazzisce? Allora mi è venuta un'idea".

Quindi con perizia Herbert svela cosa c'è scritto sul cartellino che sovrasta il modellino della casetta in legno: "Il mayocomio". Risate e gelo in studio, come ai bei vecchi tempi.

"Una volta che la maionese impazzisce, viene portata in questo mayocomio dove subirà delle cure e una volta che si è ripresa verrà portata a casa, bella e pronta da cucinare". Sospiro di sollievo: De Martino finalmente può tornare a congedarlo con imbarazzo, come dall'inizio di questa stagione.