Libero logo
Groenlandia
Jannik Sinner
Garlasco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Affari tuoi, torna Herbert Ballerina? Gelo De Martino

lunedì 26 gennaio 2026
Affari tuoi, torna Herbert Ballerina? Gelo De Martino

2' di lettura

Torna ad Affari tuoi dopo una settimana di misteriosa assenza, Herbert Ballerina, e con Stefano De Martino il feeling è lo stesso di sempre.

Il conduttore del quiz show dell'access prime time di Rai 1 riaccoglie a casa l'ex spalla di Maccio Capatonda con gli onori che si riservano alle grandi star. E in aggiunta, pure qualche sfottò che scalda il cuore ai telespettatori che attendevano il rientro di Herbert con trepidazione.

Torna anche il momento della scienza, con tanto di musichetta alla Quark: "Oggi ho un'invenzione che rivoluzionerà le nostre giornate casalinghe - annuncia tronfio Herbert -. Spesso noi, le nostre nonne, le nostre mamme, i nostri padri, perché no, fanno la maionese a casa...".

"C'è un problema con la maionese - prosegue il suo siparietto -. A volte se non la sai girare bene quella che fa? Impazzisce. E che succede? La buttiamo. Ma perché dobbiamo buttare la maionese che impazzisce? Allora mi è venuta un'idea".

Quindi con perizia Herbert svela cosa c'è scritto sul cartellino che sovrasta il modellino della casetta in legno: "Il mayocomio". Risate e gelo in studio, come ai bei vecchi tempi.

"Una volta che la maionese impazzisce, viene portata in questo mayocomio dove subirà delle cure e una volta che si è ripresa verrà portata a casa, bella e pronta da cucinare". Sospiro di sollievo: De Martino finalmente può tornare a congedarlo con imbarazzo, come dall'inizio di questa stagione.

tag
herbert ballerina
affari tuoi
stefano de martino

La sostituta Affari tuoi, Herbert Ballerina incrocia la sua sostituta: occhio alla faccia

Il giallo Affari Tuoi, Herbert Ballerina torna in studio e Martina...

Affari tuoi Affari Tuoi, la clamorosa rivelazione di Stefano De Martino su Herbert Ballerina: "Vi spoilero tutto"

ti potrebbero interessare

Affari tuoi, Herbert Ballerina incrocia la sua sostituta: occhio alla faccia

Affari tuoi, Herbert Ballerina incrocia la sua sostituta: occhio alla faccia

La mitica Miura fa correre Rai 2

La mitica Miura fa correre Rai 2

Klaus Davi
Affari Tuoi, Herbert Ballerina torna in studio e Martina...

Affari Tuoi, Herbert Ballerina torna in studio e Martina...

L'Eredità, sospetti sulle Professoresse: "Vi sembra credibile?"

L'Eredità, sospetti sulle Professoresse: "Vi sembra credibile?"